Frutti Extra Bursaspor 86-85 Semt77 Yalovaspor

Salon: TOFAŞ
Hakemler: Alper Altuğ Köseler, Ziya Özorhon, Umut Özgün Ergün
Frutti Extra Bursaspor: Freeman 24, Needham 7, Birkan Batuk 3, Ömer Utku Al 5, Onuralp Bitim 21, Hayes 12, Akif Egemen Güven 2, Dudzinski 12, Metin Türen, Milosavljevic
Semt77 Yalovaspor: Cosey 8, Jones 12, Williams 24, Can Altıntığ 13, Chassang 8, Lee 8, Mert Celep 12, Muhammed Doğan Şenli, Oğulcan Baykan, İsmail Kerem Gülmez
1. Periyot: 27-25
Devre: 48-51
3. Periyot: 65-65
5 faulle çıkanlar: 31.43 Lee (Semt77 Yalovaspor)