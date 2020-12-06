MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriFrutti Extra Bursaspor 81-94 Pınar Karşıyaka
GeriBasketbol Frutti Extra Bursaspor 81-94 Pınar Karşıyaka
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Basketbol
AA
Haber Giriş: 06.12.2020 - 18:38 | Son Güncelleme:

Frutti Extra Bursaspor 81-94 Pınar Karşıyaka

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Frutti Extra Bursaspor 81-94 Pınar Karşıyaka
Abone Olgoogle-news

ING Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Frutti Extra Bursaspor'u 94-81 mağlup etti.

Karşılaşmaya çok hızlı başlayan Pınar Karşıyaka, M'Baye ve Henry ikilisiyle etkili olarak henüz 4. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 2-13. Konuk ekip, Metecan

Birsen ve Morgan'ın da skora katkısıyla 8. dakikada 11-0'lık seri yakaladığı (4-24) çeyreği 26-16 üstün tamamladı.

İkinci çeyrekte Kennedy ve Nusret Yıldırım'ı iyi kullanan İzmir temsilcisi, 14. dakikada farkı korumayı başardı: 22-35. Frutti Extra Bursaspor, rakibinin etkili oyununa hem savunmada hem hücumda karşılık veremeyince, Pınar Karşıyaka soyunma odasına 51-33 önde gitti.

Üçüncü periyotta oyuna tamamen hakim bir görüntü çizen Pınar Karşıyaka, özellikle organize hücumlarla bu çeyrek genelinde de iyi oyununu sürdürdü ve final periyotuna konuk ekibin 18 sayılık üstünlüğüyle gidildi: 49-67.

Eksikleri nedeniyle maç boyunca dar rotasyonla oynamak zorunda kalan Frutti Extra Bursaspor, açılan farkla beraber son periyotta skorda tekrar geri gelemedi ve Pınar Karşıyaka parkeden 94-81 galip ayrıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle