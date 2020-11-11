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Basketbol
AA
Haber Giriş: 11.11.2020 - 23:33 | Son Güncelleme:

Frutti Extra Bursaspor 80-97 Cedevita Olimpija

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Frutti Extra Bursaspor 80-97 Cedevita Olimpija
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Basketbol ULEB Avrupa Kupası D Grubu 7. hafta maçında Frutti Extra Bursaspor, Slovenya'nın Cedevita Olimpija takımına 97-80 mağlup oldu.

Karşılaşmaya Jones'un basket faulüyle başlayan Frutti Extra Bursaspor karşısında Cedevita Olimpija, Blazic ve Hopkins ile etkili olarak 5. dakikayı 14-7 önde geçti. Muric'in de devreye girmesiyle oyunun kontrolünü ele geçiren konuk ekip, 7. dakikada farkı çift hanelere (12-23) çıkardı, çeyreği 33-21 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe hızlı başlayan Cedevita Olimpija, Hodzic ve Jones'un sayılarıyla 11. dakikada farkı 17'ye çıkardı: 21-38. Dar rotasyonla oynayan Frutti Extra Bursaspor, rakibi karşısında Jones ile etkili olmaya çalışsa da soyunma odasına Cedevita Olimpija'nın 52-43 üstünlüğüyle gidildi.

Üçüncü çeyrekte Brown, Blazic ve Muric ile set hücumlarında iyi top paylaşımı yapan Slovenya temsilcisi, 25. dakikayı 64-50 üstün geçti, final periyoduna da 79-66 önde girdi.

Son çeyrekte Frutti Extra Bursaspor oyundan iyice düşünce, Cedevita Olimpija parkeden 97-80 galip ayrıldı

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