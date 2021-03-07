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Basketbol
Haber Giriş: 07.03.2021 - 19:31 | Son Güncelleme:

Frutti Extra Bursaspor: 67 - Bahçeşehir Koleji: 64

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Frutti Extra Bursaspor: 67 - Bahçeşehir Koleji: 64

ING Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Frutti Extra Bursaspor, sahasında Bahçeşehir Koleji'ni 67-64 yendi.

ING Basketbol Süper Ligi - Frutti Extra Bursaspor: 67 - Bahçeşehir Koleji: 64
Salon: TOFAŞ

Hakemler: Emin Moğulkoç, Sinan İşgüder, Hüseyin Çelik
Frutti Extra Bursaspor: Munford 26, Peters 7, Shayok 5, Oğuz Savaş 11, Metin Türen, Birkan Batuk 3, Ender Arslan 2, Can Maxim Mutaf 3, Bircevic 7, Kadji
3
Bahçeşehir Koleji: İsmet Akpınar 5, Green 7, Jankovic 6, Erkan Yılmaz 5, Stimac 18, Evans 10, Mükremin Deniz Kılıçlı 2, Burak Can Yıldızlı 2, Thomas Akyazılı 9, Aldridge
1. Periyot: 14-24
Devre: 30-36
3. Periyot: 50-49

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