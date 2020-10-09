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Basketbol
Haber Giriş: 09.10.2020 - 12:20 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Frutti Extra Bursaspor 20-0 hükmen galip!

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Son Dakika | Frutti Extra Bursaspor 20-0 hükmen galip!
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Euroleague Basketbol Disilpin Komitesi, Frutti Extra Bursaspor'u 20-0 hükmen galip ilan etti. Basketbol ULEB Avrupa Kupası'ndaki karşılaşma Slovenya temsilcisinde tüm kadronun koronavirüs nedeniyle karantina altında olmasının ardından iptal edilmişti.

Euroleague Basketbol Disilpin Komitesi, Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nın ikinci haftasındaKİ Cedevita Olimpija - Frutti Extra Bursaspor maçıyla ilgili kararını açıkladı.

POZİTİF VAKAYA RASTLANINCA

Sloven ekibinde bir oyuncunun pozitif çıkması nedeniyle tüm takımın karantina altına alınması ve maçın oynanmaması nedeniye temsilcimiz 0-20 hükmen galip ilan edildi.

Bursaspor'un deplasmanda Cedevita Olimpija ile oynaması planlanan karşılaşma, Slovenya temsilcisinde tüm kadronun koronavirüs nedeniyle karantina altında olmasının ardından iptal edilmişti.

Bursaspor'un 2020-21 Sezonu Forma Tanıtımı

 

 

Son Dakika | Frutti Extra Bursaspor 20-0 hükmen galip

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