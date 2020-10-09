Son Dakika | Frutti Extra Bursaspor 20-0 hükmen galip!
Euroleague Basketbol Disilpin Komitesi, Frutti Extra Bursaspor'u 20-0 hükmen galip ilan etti. Basketbol ULEB Avrupa Kupası'ndaki karşılaşma Slovenya temsilcisinde tüm kadronun koronavirüs nedeniyle karantina altında olmasının ardından iptal edilmişti.
Euroleague Basketbol Disilpin Komitesi, Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nın ikinci haftasındaKİ Cedevita Olimpija - Frutti Extra Bursaspor maçıyla ilgili kararını açıkladı.
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Sloven ekibinde bir oyuncunun pozitif çıkması nedeniyle tüm takımın karantina altına alınması ve maçın oynanmaması nedeniye temsilcimiz 0-20 hükmen galip ilan edildi.
Bursaspor'un deplasmanda Cedevita Olimpija ile oynaması planlanan karşılaşma, Slovenya temsilcisinde tüm kadronun koronavirüs nedeniyle karantina altında olmasının ardından iptal edilmişti.
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