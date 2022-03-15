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Frutti Extra 96 - 89 Mincidelice JL (Maç özeti)

#Mincidelice JL#Frutti Extra Bursaspor#ULEB Avrupa Kupası
Frutti Extra 96 - 89 Mincidelice JL (Maç özeti)

ULEB Avrupa Kupası B Grubu 15’inci hafta maçında Frutti Extra Bursaspor evinde Fransa’nın Mincidelice JL takımını 96-89 yendi.

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Fransa takımı karşılaşmaya hızlı başlayan Mincidelice JL, Pelos ve Chassang ile skor üreterek, 2’nci dakikaya 2-11 önde girdi. Ardından toparlanan Frutti Extra Bursaspor, 6’ncı dakikada farkı 1’e indirdi (12-13) ancak Pelos’un pota altından bulduğu sayılarla Mincidelice JL ilk periyodu 25-17 üstün tamamladı.

Mincidelice JL ikinci periyoda da iyi başladı. Frutti Extra Bursaspor’un hücumları değerlendirememesi ve savunmada hatalar yapmasınıyla Fransa temsilcisi 14’üncü dakikada farkı 11 (25-36) sayıya çıkarttı. Kalan dakikalarda üstünlüğünü sürdüren Mincidelice JL soyunma odasına 44-53 önde girdi.

Üçüncü çeyreğe hızlı başlayan Fransa ekibi oldu. Mincidelice JL, Sulaimon ve Chassang çizgi gerisinden Jones’in pota altından bulduğu sayılarda farkı 26’ncı dakikada 16 sayıya (48-64) kadar çıkarttı. Frutti Extra Bursaspor bu dakikadan sonra toparlanarak Needham ve Andrews ile bulduğu peş peşe sayılarla farkı kapattı ve son çeyreğe beraberlikle girdi. (72-72)

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Son çeyrek nefes kesen anlara sahne oldu. Üstünlüğün sürekli el değiştirdiği periyotta 38’inci dakikada Bursa ekibi farkı 9 (90-81) sayıya çıkarttı. Kalan sürede taraftarını da arkasına alan ev sahibi Frutti Extra Bursaspor Fransa temsilcisine geri dönüş şansı tanımadı ve rakibini 96-89 mağlup etti.

SALON: Nilüfer TOFAŞ
HAKEMLER: Seffi Shemmes (İsrail), Denis Hadzic (Hırvatistan), Steve Bittner (Almanya)
FRUTTİ EXTRA BURSASPOR: Holland 20, Needham 14, Metin Türen 4, Onuralp Bitim 10, Andrews 22, Hayes 12, Dudzinski 14, Ömer Utku Al
MINCIDELICE JL: Sulaimon 14, Chassang 16, Benitez 7, Harris 10, Pelos 19, Jones 3, Williams 11, Roos 3, Julien 6
1’İNCİ PERİYOT: 17-25
DEVRE: 44-53
3’ÜNCÜ PERİYOT: 72-72

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#Mincidelice JL#Frutti Extra Bursaspor#ULEB Avrupa Kupası

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