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Frey ve Samatta, Kadıköy'de Fenerbahçe'ye rakip oluyor! Antwerp'in iddaa oranı...

#Misli.Com#İddaa#Fenerbahçe Antwerp
Frey ve Samatta, Kadıköyde Fenerbahçeye rakip oluyor Antwerpin iddaa oranı...

Süper Lig'de aldığı Trabzonspor yenilgisini unutturmak için sahaya çıkacak olan Fenerbahçe, Michael Frey ve Mbwana Samatta gibi yakından tanıdığı isimleri kadrosunda bulunduran Antwerp ile kozlarını paylaşırken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Avrupa Ligi keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

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FENERBAHÇE

Trabzonspor karşısında 3-1 kaybedip Süper Lig'de liderliği de rakibine kaptıran Fenerbahçe'de Serdar Aziz sakatlığı; Miguel Crespo ve Serdar Dursun ise UEFA'ya verilen listede yer almadıkları için Antwerp karşısında görev yapamayacak.

Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci'nin son durumları maç saati netleşecek. Trabzonspor maçını yarıda bırakan Ferdi Kadıoğlu'nun, TD Vitor Pereira'nın görev vermesi halinde oynayabilecek durumda olduğu aktarıldı.

Kadıköy'de kazanıp gruptaki iddiasını devam ettirmek isteyen sarı-lacivertli takımın "kısmen" rotasyon yapması, yoğun maç trafiği düşünüldüğünde şaşırtıcı olmaz.

Orta alanda Luiz Gustavo'nun yanına Miha Zajc ya da Jose Sosa gelecektir. Forvette Mergim Berisha ile Dimitris Pelkas'ı görebiliriz.

Kanatlarda Nazım Sangare ile Muhammed Gümüşkaya oynayabilir, eğer hazır durumdaysa İrfan Can da hem orta alanda hem de hücum bölgesine alternatif olarak kullanılabilir. 

ANTWERP

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Belçika'da geçtiğimiz sezonu Club Brugge ve Genk'in arkasında üçüncü sırada bitirip Avrupa vizesi alan Antwerp; geçen sezon da UEFA Avrupa Ligi'nin grup aşamasında mücadele etmiş, hatta gruptan çıkarak "Son 32" maçı oynamıştı.

As sol bek Simen Jukleröd, Genk'e kaptırıldı. Yerini Sam Vines ile doldurmayı planlamışlardı ancak Amerikalı oyuncu sakatlanınca kaptan Ritchie De Laet o bölgeye devşirildi.

Kadroya bu sezon eklenen en önemli isimlerden biri sol kanatta görev yapan Viktor Fischer, diğeri ise Fenerbahçe'den alınan Michael Frey... Fischer'den 12 maçta 5 gol katkısı (1 gol - 4 asist) aldılar, Frey 12 golle adeta patladı!

Roma, Inter, Cagliari derken İtalya Serie A macerasını noktalayıp ülkesine Antwerp ile dönüş yapan Radja Nainggolan, orta alanın dikkate değer isimlerindendi ve yanında Birger Verstraete ile birlikte sert bir ikili oluşturmuş durumdaydılar; Nainggolan sakatlığı nedeniyle deplasman kafilesinde yer almadı.

Son lig maçını yarıda bırakan as sağ bek Aurelio Buta da İstanbul'a getirilmedi.

Fenerbahçe'den kiralanan Mbwana Samatta'nın mücadeleye yedek kulübesinde başlaması bekleniyor. 

Frey ve Samatta, Kadıköyde Fenerbahçeye rakip oluyor Antwerpin iddaa oranı...

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ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Fenerbahçe'nin son 5 maçının 4'ünde "karşılıklı gol" izledik.

- Antwerp'in son 7 maçının 5'inde "karşılıklı gol" izledik.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Avrupa Ligi karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe kazanır" oldu!

%52'lik kesim Trabzonspor yenilgisini unutturmak isteyen sarı-lacivertlilerin Antwerp'i yeneceğini düşünüyor...

%11'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

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Misli.com'a yeni üye olan herkese 10 TL hediye! Hemen üye ol...

Frey ve Samatta, Kadıköyde Fenerbahçeye rakip oluyor Antwerpin iddaa oranı...

Fenerbahçe'nin kaptanlarından Luiz Gustavo'nun Marsilya günlerini hatırlayalım...

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#Misli.Com#İddaa#Fenerbahçe Antwerp

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