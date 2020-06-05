Freiburg’un Bundesliga tarihinde sahasında en fazla mağlup ettiği rakibi Borussia Mönchengladbach.

Bundesliga’da Freiburg’a konuk olduğu 17 maçın sadece birini kazanabilen Gladbach, tek galibiyetini Mart 2002’de aldı. Gladbach forveti Breel Embolo, sezonun ilk yarısındaki maçta Freiburg’a karşı üç gole doğrudan katkı sağlamıştı.

Bundesliga’ya verilen ara sona erdiğinden bu yana Freiburg’dan daha az puan toplayan sadece iki takım var: Schalke & Union Berlin. Son iki Bundesliga iç saha maçını kaybeden Freiburg, Gladbach’a mağlup olması halinde kulüp tarihinin en uzun serisini egale edecek. İç sahada oynadığı son iki Bundesliga maçında gol atamayan Freiburg, daha uzun bir seriyi en son 2009/10 sezonunda yaşamıştı.

Bu sezon Bundesliga’da 29 maçta 56 puana sahip olan Gladbach, 2018/19’un tamamında topladığı puanı şimdiden geride bıraktı.

Mönchengladbach, 1983/84’ten bu yana Bundesliga’nın 29. haftaları itibarıyla en fazla puan topladığı sezonu oynuyor. Bundesliga’da çıktığı son beş deplasmanda mağlup olmayan Gladbach, daha uzun bir seriyi en son 2014/15 sezonunda yakalamıştı.

Union Berlin karşısında 3000. Bundesliga golünü atan Gladbach, en üst ligde bunu başaran dördüncü takım oldu.

Freiburg Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Freiburg Borussia Mönchengladbach maçı bu akşam saat 21:30'da başlayacak. Mücadele S Sport 2 ve Misli.com'dan canlı olarak yayınlanacak