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Freiburg - Bayern Münih maçında skandal olay! Bayern Münih sahada 12 kişi...

#Bayern Münih#Bundesliga#Freiburg
Freiburg - Bayern Münih maçında skandal olay Bayern Münih sahada 12 kişi...

Almanya Bundesliga'nın 28. haftasında Bayern Münih ile Freiburg arasında oynanan maçta sahalarda az görülen bir olay yaşandı. Konuk ekip Bayern Münih, 17 saniye boyunca sahada 12 kişi oynadı. Peki hükmen mağlubiyet çıkar mı?

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Almanya Bundesliga'da art arda 10. şampiyonluğunu kovalayan Bayern Münih, Freiburg ile deplasmanda oynadığı maçı 4-1 kazandı. Bavyera ekibi, Dortmund'un evinde Leipzig'e 4-1 mağlup olmasıyla zirvede puan farkını 9'a çıkardı.

MAÇTA BÜYÜK SKANDAL! BAYERN 12 KİŞİ

Freiburg karşısında 80. dakikaya 3-1 önde giren Bayern Münih'te teknik direktör Julian Nagelsmann 4 ve 5. oyuncu değişiklikleri için harekete geçti. 84. dakikada Bayern kenar yönetimi Kingsley Coman'ın yerine Marcel Sabitzer'i oyuan almak istedi ancak dördüncü hakemin kaldırdığı tabelada Coman'ın numarası değil, başka bir numara yandı ve Coman kenara gelmedi. Hemen ardından Tolisso - Süle değişikliği işaret edildi ve Sabitzer ve Süle oyuna girdi. Kenara ise sadece Tolisso geldi.

17 saniye bu şekilde oyun oynandı. 4. hakemin işaretiyle maçın hakemi Christian Dingert oyunu durdurdu. Coman kenara geldi. Oyun bir 3-4 dakika kadar durdu. Hatanın neden kaynaklandığı bulunmaya çalışıldı.

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Maçın hakemi Christian Dingert, iki taraf kenar yönetimi ve kaptanlarıyla konuştuktan sonra mücadeleyi devam ettirdi.

Coman'ın yerine oyuna giren Sabitzer uzatma dakikalarında takımının 4. golünü atarak maçın skorunu belirledi.

Freiburg - Bayern Münih maçında skandal olay Bayern Münih sahada 12 kişi...

MAÇIN HAKEMİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Maçın hakemi Christian Dingert, mücadele sonrasında oyuncu değişiklikleri sırasında yaşanan karşışıklık ve Bayern'in 12 kişi oynaması hakkında konuştu:

Tamamen kafa karıştırıcı bir durumdu. Bayern'den çifte bir değişiklik geldi. Tabelada başlangıçta yanlış bir sayı görüntülendi, bu yüzden Coman alındığını anlamadı. Bu yüzden kısa bir süre oyunda 12 kişi vardı.

HÜKMEN MAĞLUBİYET ÇIKAR MI?

Maçın ardından Freiburg cephesinden maçla ilgili başvuru yapılacağı yönünde bir açıklama yapılmadı. Otoritelere göre başvuru yapılsa dahi yanlış numara kaldırıldığı için konu kural hatası değil dördüncü hakem hatası olarak yorumlanır ve hükmen mağlubiyet çıkmaz.

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#Bayern Münih#Bundesliga#Freiburg

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