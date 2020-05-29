Freiburg ile oynadığı son dokuz Bundesliga maçının sadece birini kaybeden Bayer Leverkusen, tek mağlubiyetini deplasmanda aldı. Bayer Leverkusen'i konuk ettiği son altı Bundesliga maçını kaybetmeyen Freiburg, daha önceki dört karşılaşmadan mağlup ayrılmıştı. Freiburg'un Leverkusen'i ağırladığı son altı Bundesliga maçının dördü golsüz sonuçlandı. Son üç Bundesliga karşılaşmasından galip ayrılamayan Freiburg, bu sezon dört maçık bir seri yaşamadı.

Freiburg kalecisi Alexander Schwolow, 2004/05'ten bu yana bir Bundesliga maçında yapılan en fazla kurtarış rekorunu egale etti. Freiburg forması giyen Nils Petersen, son Bundesliga maçında Frankfurt'a attığı golle kariyerinin en uzun suskunluğuna son verdi. Freiburg forması giyen Vincenzo Grifo, takımının Bundesliga'da attığı son yedi golün beşine doğrudan katkı sağladı.

Son Bundesliga maçında Wolfsburg'a 4-1 mağlup olan Leverkusen, daha önceki yedi karşılaşmada 19 puan toplamıştı.

Son Bundesliga maçında kalesinde dört gol gören Leverkusen, daha önceki beş karşılaşmada sadece üç gol yemişti. Bundesliga'da oynadığı son karşılaşmada üç kafa golü yiyen Leverkusen, daha önceki 27 maçta kafa vuruşları sonucunda kalesinde dört gol görmüştü.

Freiburg Bayer Leverkusen maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Freiburg Bayer Leverkusen maçı bu akşam saat 21:30'da başlayacak. Mücadele S Sport 2 kanalından ve Misli.com'dan canlı yayınlanacak.