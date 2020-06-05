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Haber Giriş: 05.06.2020 - 12:50,Son Güncelleme:

Freiburg 1-0 Borussia Mönchengladbach

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Freiburg 1-0 Borussia Mönchengladbach
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Freiburg, Bundesliga'nın 30. hafta maçında Mönchengladbach'ı 1-0 mağlup etti. Freiburg'a galibiyeti getiren golü 58. dakikada Nils Petersen kaydetti. Mönchengladbach 62. dakikada Plea'nın gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı.

Bu sonuçla birlikte Freiburg'un puanı 41'e yükseldi. Konuk ekip ise 56 puanda kaldı.

Detaylar birazdan...

Freiburg 1-0 Borussia Mönchengladbach

 

Freiburg 1-0 Borussia Mönchengladbach

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