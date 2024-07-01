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Fredrik Midtsjö, Süper Lig ekibine imza attı

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#Transfer#Fredrik Midtsjö#Eyüpspor
Fredrik Midtsjö, Süper Lig ekibine imza attı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2024 22:58

Süper Lig'in yeni takımlarından Eyüpspor, geçtiğimiz sezon Pendikspor'da forma giyen Fredrik Midtsjö'yü kadrosuna kattı.

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Eyüpspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz sezon Pendikspor'da forma giyen Fredrik Midtsjö, ligin yeni ekiplerinden Eyüpspor ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız imza töreninde yer aldı. Eflatun-sarılı kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Eyüpspor’a Hoş Geldin Fredrik Midtsjö. Eyüpspor’umuz, Pendikspor'dan Fredrik Midtsjö ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Fredrik Midtsjö'ye 'hoş geldin' diyor; eflatun sarılı formayla nice zaferler diliyoruz" denildi.

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#Transfer#Fredrik Midtsjö#Eyüpspor

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