Fred'e üç ülkeden resmi teklif geldi!

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2026 15:17

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred için üç ülkeden resmi transfer teklifi geldi.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred'e sürpriz talipler çıktı.

TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'ye Fred için Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Brezilya’dan resmi teklif geldi.

KARAR YENİ YÖNETİME BIRAKILDI

Sadettin Saran yönetiminin, 1 sene sözleşmesi kalan Brezilyalı orta saha oyuncusuyla ilgili kararı, 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek olağanüstü seçim nedeniyle yeni yönetime bıraktığı belirtildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

2023 yazında 10 milyon euro karşılığında Manchester United'dan transfer edilen Fred, üçüncü sezonunu geçirdiği Fenerbahçe'de bu sezon sarı-lacivertli formayla 44 maça çıkarken 3 gol - 5 asistlik performans sergiledi.

