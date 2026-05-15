Fred'e üç ülkeden resmi teklif geldi!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred'e sürpriz talipler çıktı.
TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'ye Fred için Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Brezilya’dan resmi teklif geldi.
KARAR YENİ YÖNETİME BIRAKILDI
Sadettin Saran yönetiminin, 1 sene sözleşmesi kalan Brezilyalı orta saha oyuncusuyla ilgili kararı, 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek olağanüstü seçim nedeniyle yeni yönetime bıraktığı belirtildi.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
2023 yazında 10 milyon euro karşılığında Manchester United'dan transfer edilen Fred, üçüncü sezonunu geçirdiği Fenerbahçe'de bu sezon sarı-lacivertli formayla 44 maça çıkarken 3 gol - 5 asistlik performans sergiledi.