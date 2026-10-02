Fred'den transfer itirafı!

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Fenerbahçe'den Atletico Mineiro'ya giden Fred, transfer süreciyle ilgili konuştu.

33 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, "Başka takımlar da vardı. Menajerim Sao Paulo'dan ve Palmeiras taraftarı. Bana, 'Palmeiras'a gidelim, Leila seni almak istiyor' dedi. Ben de kabul etmedim. Atletico Mineiro'ya dönmek istiyordum. Aksi halde Türkiye'de kalırdım." dedi.

Brezilya dışında Katar'dan da teklif aldığını söyleyen Fred, "Hoşuma gitse de gitmese de Katar'dan da bir talep vardı, oraya gidip daha fazla para kazanabilirdim. Fenerbahçe'de ile sözleşmem iki yıl daha devam ediyordu ama, "Artık Atletico Mineiro'ya dönme vaktim geldi, ülkemde oynama hayalimi gerçekleştirmem gerekiyor." dedim." ifadelerini kullandı.