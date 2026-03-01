×
HABERLERSpor Haberleri

Fred'den maç sonu şampiyonluk açıklaması: 'Yarış hala ortada!'

Güncelleme Tarihi:

Fredden maç sonu şampiyonluk açıklaması: Yarış hala ortada
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2026 22:50

Fenerbahçe'de Anthony Musaba, Fred ve N'Golo Kante, 2-2 beraberlikle sona eren Antalyaspor maçının ardından konuştu.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de Fred, Musaba ve N'Golo Kante, mücadelenin ardından beraberliği değerlendirdi.

MUSABA: HENÜZ BİR ŞEY KAYBETMEDİK 

Hala sakin kalmaya devam etmeliyiz. Bu maça iyi başlamadık. Sonrasında 2 gol attık ve sahada savaşçı ruhu göstermeye çalıştık. Bu ruhu göstermeye devam etmeliyiz. Henüz kaybedilmiş bir şey yok. Sezon sonunda iyi şeyler başarmış olmak istiyoruz. 1 puan bizi memnun etmedi ama sakin kalıp en iyi şekilde çalışmaya devam etmeliyiz.

KANTE: YETERLİ DEĞİLDİ

Bence bu maça hazırdık. Toparlandık, Nottingham maçından sonra. Maça iyi başlamak istedik ama 2 gol yedik. İyi bir reaksiyon gösterdik ama maalesef yeterli değildi.

FRED: ŞAMPİYONLUK YARIŞI HALA ORTADA

Şampiyonluk yarışı hala ortada. Şampiyon olmak için şansımız var. Önümüzde daha çok ve önemli maçlar var. Bugün istediklerimizi yapamadık ama pes etmiyoruz asla, güçlü ve birlik olmuş bir takımız. İşimizi en iyi şekilde yapmaya, savaşmaya devam edeceğiz. Bu maçı analiz edip önümüzdeki maçlardan itibaren daha iyi bir duruş sergileyeceğiz sahada.

BAKMADAN GEÇME!