Fred'den Jhon Duran itirafı: 'Fenerbahçe'de idmanlara çıkmıyordu'

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Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılarak Atletico Mineiro'ya imza atan Fred, Brezilya basınına röportaj verdi.

Fred'in, Jhon Duran ile ilgili sözleri kısa süre içerisinde gündem oldu.

"BEN ZATEN ZENGİNİM, KOŞMAMA GEREK YOK"

33 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Bugüne kadar birlikte oynadığın en deli dolu kişi kimdi?" sorusuna Jhon Duran yanıtını verirken Kolombiyalı golcü için şu yorumu yaptı: "Duran, kesinlikle Jhon Duran. Adam hiçbir şeyi önemsemiyor, hiçbir şeyi takmıyor."

"Çok komik, eğlenceli bir çocuk. İyi biri aslında. Ona 'Hadi Duran, gel antrenman yapalım' derdik, o ise bize 'Beyler ben zaten zenginim, koşmama gerek yok' derdi. Dedikten sonra da revire gidip kaytarırdı. Başlarda en azından antrenmanlara çıkıyordu, sonradan onu da bıraktı."

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"NE KADAR ÇOK PARA O KADAR İYİ"

Fred, sözlerine Duran'ın paraya olan ilgisini ise şöyle anlattı: "Zenit'e gidecekti, ona 'Ooo, artık daha fazla para kazanacaksın' diye takıldım. 'Abi ne kadar çok, o kadar iyi!' dedi. Aslında gerçekten iyi biri, kalbinin temiz olduğunu anlıyorsun. Ama işte. Aston Villa'daydı, sonra Al Nassr'ın yolunu tuttu ve inanılmaz bir sözleşme imzaladı. Şu an Kolombiya'nın her yerini almıştır adam."