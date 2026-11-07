Fred'den Galatasaray derbisi açıklaması: 'Çılgınlık!'

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Fenerbahçe kariyerini sonlandıran ve Atletico Mineiro'ya transfer olan Fred, Galatasaray ile ilgili açıklamalar yaptı.





Romario TV'ye katılan Fred'in açıklamaları şu şekilde:

"Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yaşamak çok farklı. Bu, tarihsel açıdan çok büyük bir derbi. Geçen oynanan derbiyi evden izledim, maçı seyrediyordum. Maç bitince kavga çıktı, YouTube'a girip kavganın en iyi anlarını izledim, çılgınlık."

Brezilyalı futbolcu, "Karşılaşması en zorlu taraftar?" sorusuna Galatasaray yanıtını verdi.