Fred varsa asayiş berkemal! Ne Manchester ne Shakhtar'da böylesini yaşamadı

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Fred'in Fenerbahçe'nin oyun dinamiklerindeki önemi herkesin malumu...

Dün birkez daha gördük ki Fredli Fenerbahçe'de, Sebastian Szymanski'nin de İsmail Yüksek'in de performansında büyük yükseliş yaşanıyor.

Süper Lig'in iyi takımlarından Rizespor karşısında alınan 5-0'lık farklı galibiyette takımın genelinin iyi oyunu görülürken başta Fred olmak üzere Çağlar, Djiku, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Szymanski, Allan Saint-Maximin, Tadic ve Dzeko'nun performansları üst seviyedeydi.

Fenerbahçe'nin merkez üçlüsü İsmail, Szymanski ve Fred'in dinamo gibi çalıştığı, topa ve oyuna hükmettiği, pas kalitesini üst seviyeye çıkardığı, doğru pozisyon alma ve agresif baskıyla orta alandaki topları süpürdüğü, ara koşular ve etkili paslarla rakibe zor anlar yaşattığı maçın kahramanı yaptığı hat-trick ile Brezilyalı yıldız oldu.

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🌟 Fred varsa asayiş berkemal!



✍️ @TasciEmrah_yazdı...



Fenerbahçe'de 5 gollü galibiyetin en büyük mimarı olan Fred; pas becerisi, alan kontrolü, ani baskı ve arakoşularıyla ders niteliğinde bir performans sergiledi.



💪 İsmail, Szymanski ve Fred'in dinamo gibi çalıştığı,… pic.twitter.com/QbsrzfH9Gx —Spor Arena (@sporarena) August26, 2024

FRED VARSA İŞLER YOLUNDA

Biz de rakamları konuşturarak Fredli ve Fred'siz Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki puansal değerlerini ele aldık.

Geçen sezon İsmail Kartal yönetiminde 99 puan toplayan sarı lacivertliler, Fred'in sakat ve cezalı olduğu dönemlerde büyük zorluklar yaşarken ortaya çarpıcı bir istatistik çıktığını görmüştük.

2023-2024 sezonunda Fred'in oynadığı 25 maçta 69 puan toplayan Fenerbahçe'nin puan ortalaması 2.76 şeklinde ortaya çıkarken Fred'siz Fenerbahçe'nin 13 maçlık puan ortalaması ise 2.30 oldu.

Fenerbahçe bu sezon ise Fred'in olmadığı maçlarda Adana Demirspor'u 1-0'la geçerken Göztepe ile 2-2 berabere kaldı.

NE MANU NE SHAKHTAR'DA BÖYLESİNİ YAŞAMADI

Brezilya Serie A, Ukrayna Premier Ligi, İngiltere Premier Ligi ve Süper Lig'de forma giyen Fred; çıktığı maç sayısı, yaptığı asist ve attığı gol ortalamasına bakıldığında en verimli dönemini Fenerbahçe'de yaşıyor.

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INTERNACIONAL'DE 0,30'LUK SKOR VERİMLİLİĞİ

Kariyerine Brezilya ekiplerinden Internacional'de başlayan Fred, tüm kulvarlarda 55 maçta forma giyerken 8 gol ve 9 asistlik katkı yaptı.

Fred'in Internacional'deki skor verimliliği 0,30 olarak ortaya çıktı.

Brezilya ekibinde toplamda 4315 dakika süre alan Fred'in maç başı ortalaması 78 dakika oldu.

SHAKHTAR'DA 0,19'LUK SKOR VERİMLİLİĞİ

Internacional'den 15 milyon Euro bonservis bedeliyle Shakhtar Donetsk'e transfer olan Brezilyalı yıldız, Ukrayna ekibinde 155 maçta görev alırken 15 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.

Fred'in Ukrayna temsilcisi Shakhtar'daki skor verimliliği 0,19 olarak gerçekleşti.

Shakhtar Donetsk'te toplamda 11.623 dakika süre bulan Fred'in maç başı dakika ortalaması 75 oldu.

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MANCHESTER'DA 0,14'LÜK SKOR VERİMLİLİĞİ

Shakhtar Donetsk'ten 59 milyon Euro bonservis ücretiyle İngiliz devi Manchester United'ın yolunu tutan yıldız orta saha, tüm kulvarlarda 213 maça çıkarken 14 gol atıp 18 asistlik katkı sağladı.

Brezilyalı futbolcunun Manchester United'daki skor verimliliği 0,14 oldu.

En çok maçı Manchester United'da oynayan Fred, toplamda 13.759 dakika süre aldı ve müsabaka başı dakika ortalaması 64 olarak ortaya çıktı.

FENERBAHÇE EN VERİMLİ DÖNEMİNİ YAŞIYOR

Manchester United'dan 2023-2024 sezonunun başında Fenerbahçe'ye transfer olan Fred, sarı lacivert formayla tüm kulvarlarda 38 forma giyerken 6 gol ve 9 asistlik katkı verdi.

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Skor verimliliği açısından en formda dönemini Fenerbahçe'de yaşayan Fred, 0,39'luk rakama ulaştı.

Fenerbahçe'de toplamda 2932 dakika süre alan 31 yaşındaki futbolcunun maç başı dakika ortalaması ise 77 olarak ortaya çıktı.