Fred herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: Mourinho ile ne konuştu?

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Süper Lig'in üçüncü haftasında Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup eden Fenerbahçe'de oyuncular Fred, Sebastian Szymanski ve Alexander Djiku açıklamalar yaptı.

"BUGÜN SAHA İÇİNDE İYİ BİR İŞ ÇIKARDIK"

Rizespor karşısında çok iyi bir oyun ortaya koyduklarını kaydeden Sebastian Szymanski, "Fenerbahçe camiasına başsağlığı dileyerek başlayayım. Daum, çok büyük bir kişilikti Fenerbahçe için. Rizespor'u tanıyorduk. Neler yapabileceklerini biliyorduk. Bizler de hafta boyunca buna göre çalıştık. Bugün saha içinde iyi bir iş çıkardık. Son almış olduğumuz talihsiz beraberlikten sonra bu galibiyet bizi çok mutlu etti." şeklinde konuştu.

"ARAMIZDA İYİ BİR İLETİŞİM VAR"

Takımda iyi bir iletişim olduğunu belirten Sebastian Szymanski, "Bu her takımda böyledir. Uzun süre beraber oynayan oyuncular sahada iyi iletişim kurar ve bu da oyuna yansır. Dolayısıyla bizim aramızda iyi bir iletişim var. Bugün takım olarak gösterdiğimiz kolektif performans çok iyiydi. Oyunun başından sonuna kadar iyi bir oyun sergiledik. Takım olarak kazandık bunu. Mutlu bir şekilde evimize döneceğiz." açıklamasını yaptı.

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"GERÇEK FENERBAHÇE'Yİ GÖSTERDİK"

Alexander Djiku ise "Fenerbahçe camiasına ve Daum'un ailesine başsağlığı diliyorum. İyi bir maç çıkardık. Hem ofansif hem de defansif anlamda iyi oynadık. Gerçek Fenerbahçe'yi gösterdik. Hem gol yemedik hem de çok fazla gol attık. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Zor bir maçtı. İyi bir takıma karşı oynadık ama biz de analizimizi yapmıştık. Rizespor taraftarları da takımlarını iyi itti. Biz golü erken bulunca maçın çözülmesini sağladık." ifadelerini kullandı.

"İLK HAT-TRİCK'İMİ YAPTIĞIM İÇİN MUTLUYUM"

Mücadelede üç gol atarak kariyerinde ilk kez hat-trick yapan Fred, "Geri döndüğüm için mutluyum. Maalesef sakatlık yaşamıştım ama şimdi iyiyim. Takıma yardım etmek için geri döndüm. İlk hat-trick'imi yaptığım için mutluyum. 3 gol attığım için çok mutluyum. Bugün iyi bir adım attık, bu şekilde devam etmeliyiz." diye konuştu.

MOURINHO İLE NE KONUŞTU?

Kameralara yansıyan Mourinho ile neşeli konuşması hakkında gelen soruya yanıt veren Fred, "Kariyerimdeki ilk hat-trick'imi yaptığımı konuştuk. Herkesin mutlu olduğunu konuştuk. Takım olarak iyi bir adım attık. İyi bir takıma karşı oynadık. Cuma günü başka bir maçımız var ve bunu kazanmak için oynayacağız." dedi.

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