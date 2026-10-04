Fred, eski hocasına patladı! 'Tam bir pislikti'

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Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından ülkesinin takımlarından Atletico Mineiro'ya transfer olan Fred, Charla Podcast adlı programda kariyerinden bahsetti.

Fred'in konuşmasının bir bölümünde Manchester United konusu açıldı ve Kırmızı Şeytanlar'da beraber çalıştığı Hollandalı teknik adam Erik ten Hag için ağır ifadeler kullandı.

"TAM BİR PİSLİKTİ"

Fred, konuşmasında Ten Hag'ın taktik becerilerinin iyi olmasına karşın kişisel ilişkilerini sert dille eleştirirken, "Ten Hag taktiksel olarak çok iyiydi ama takımla ilişkileri konusunda tam bir pislikti." yorumunda bulundu.

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Brezilyalı futbolcu konuşmasının devamında, "Herkesle tartışırdı. Benimle, Cristiano Ronaldo ile, Casemiro'yla, Rashford'la tartıştı. Beni oyuna almazdı ve bazen onunlayken stres yaşıyordum." dedi.

"SADECE HOLLANDALILARI OYNATIYORDU"

Tecrübeli futbolcu Ten Hag'ın oyuncu kayırdığını da sözlerine eklerken, "Sadece Hollandalı oyuncularını oynatıyordu. Gruplar halinde çalışan bir teknik direktördü. Ancak taktiksel açıdan, birlikte çalıştığım en iyilerden biriydi." ifadesinde bulundu.

Röportaj sırasında Fred, Ten Hag ile Cristiano Ronaldo arasındaki kesin kopuşun nedenini de açıkladı: "Takımın daha fazla koşmasını istiyordu ama Cristiano artık yaşlanmıştı. Onu ilk on birden çıkardı ve işte o noktada bir anlaşmazlık yaşandı. Bir maçtan önce Ten Hag, Ronaldo’nun ayrılacağını söyledi.

Maçtan sonra, uçak indiğinde, kulübün iletişim ekibi uçak modunu kapattı ve Ronaldo'nun kulübü çok sert eleştirdiği o röportajı verdiğini gördü."