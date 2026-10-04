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Fred, eski hocasına patladı! 'Tam bir pislikti'

Güncelleme Tarihi:

#Fred#Transfer#Manchester United
Fred, eski hocasına patladı Tam bir pislikti
Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2026 15:41

Sezon başında Fenerbahçe'den Atletico Mineiro'ya transfer olan Fred, bir podcast kanalına konuk oldu. Brezilyalı futbolcu, Manchester United döneminde çalıştığı Erik ten Hag hakkında çarpıcı ifadelerde bulundu.

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Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından ülkesinin takımlarından Atletico Mineiro'ya transfer olan Fred, Charla Podcast adlı programda kariyerinden bahsetti.

Fred, eski hocasına patladı Tam bir pislikti

Fred'in konuşmasının bir bölümünde Manchester United konusu açıldı ve Kırmızı Şeytanlar'da beraber çalıştığı Hollandalı teknik adam Erik ten Hag için ağır ifadeler kullandı.

Fred, eski hocasına patladı Tam bir pislikti

"TAM BİR PİSLİKTİ"

Fred, konuşmasında Ten Hag'ın taktik becerilerinin iyi olmasına karşın kişisel ilişkilerini sert dille eleştirirken, "Ten Hag taktiksel olarak çok iyiydi ama takımla ilişkileri konusunda tam bir pislikti." yorumunda bulundu.

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Fred, eski hocasına patladı Tam bir pislikti

Brezilyalı futbolcu konuşmasının devamında, "Herkesle tartışırdı. Benimle, Cristiano Ronaldo ile, Casemiro'yla, Rashford'la tartıştı. Beni oyuna almazdı ve bazen onunlayken stres yaşıyordum." dedi.

"SADECE HOLLANDALILARI OYNATIYORDU"

Tecrübeli futbolcu Ten Hag'ın oyuncu kayırdığını da sözlerine eklerken, "Sadece Hollandalı oyuncularını oynatıyordu. Gruplar halinde çalışan bir teknik direktördü. Ancak taktiksel açıdan, birlikte çalıştığım en iyilerden biriydi." ifadesinde bulundu.

Fred, eski hocasına patladı Tam bir pislikti

Röportaj sırasında Fred, Ten Hag ile Cristiano Ronaldo arasındaki kesin kopuşun nedenini de açıkladı: "Takımın daha fazla koşmasını istiyordu ama Cristiano artık yaşlanmıştı. Onu ilk on birden çıkardı ve işte o noktada bir anlaşmazlık yaşandı. Bir maçtan önce Ten Hag, Ronaldo’nun ayrılacağını söyledi.

Maçtan sonra, uçak indiğinde, kulübün iletişim ekibi uçak modunu kapattı ve Ronaldo'nun kulübü çok sert eleştirdiği o röportajı verdiğini gördü."

 

 

 

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#Fred#Transfer#Manchester United

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