Fred: 'Çok korkunç ve kötü hissediyorum!'

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında evinde Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, Fred ve Nelson Semedo, karşılaşmanın ardından beraberliği değerlendirdi.

SEMEDO: DERS ÇIKARMALIYIZ

"Zor bir maçtı. Rakibimizin de puana ihtiyacı vardı, galip gelmek istiyorduk. Oyunun sonunda golü bulduk ama sonra golü yedik. Çalışmalıyız, hatalarımızdan ders çıkarmalıyız. Rakibimize karşı ikinci kez puan kaybettik. Kendimize inanmamız ve çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Her detay çok önemli ve bizim de bunların üzerinde çalışmamız gerekiyor."

İSMAİL YÜKSEK: İKİ FARKLI DUYGU

"Son 10 dakika iki farklı duygu yaşadık, üzücü bir duygu. İki maçta 10 kişi kalan takımdan gol yedik. Bu takıma yakışmayan bir durum. Yakışmıyor...

Bu seneki en iyi atmosferdi, taraftarlara galibiyet armağan etmek istiyorduk ama olmadı.

Bırakmayacağız, daha güçlü şekilde ayağa kalkacağız ve devam edeceğiz. Dediğin gibi üzücü bir durum abi."

FRED: ÇOK KORKUNÇ VE KÖTÜ HİSSEDİYORUM

"Çok zor kendimi çok korkunç ve kötü hissediyorum! Kazanmamız gereken bir maçtı! Golü bulduk ve golü yememeliydik.

Bu akşam çok üzüleceğiz ama yarından itibaren kafamızı kaldırıp çalışmaya devam etmeliyiz.

Takım olarak umudumuzun düşmesine izin vermemeliyiz. Bu maç bize ders olsun ki önümüzdeki açları kazanalım."