Fred: 'Avrupa Ligi'ni kazanabiliriz!'

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek. Mücadelenin ardından ise sarı - lacivertli futbolculardan Fred ve Milan Skriniar, açıklamalar yaptı.

FRED: "DAHA İYİ NOKTAYA GELMELİYİZ"

"Konuşması zor çünkü sıcak kafayla ne konuşabilirim bilmiyorum. Kolay bir maç olmadı, bunu biliyorduk. Güçlü ve iyi bir takıma karşı oynadık. Baskı yaratmak istediler üzerimizde. İlk maçta şanslar yaratmıştık, gol atabilirdik ama maalesef olmadı. Konuşması zor. Daha iyisini ortaya koyabilmek adına daha çok çalışmalıyız. Kendimizi daha iyi bir noktaya getirmemiz gerekiyor. Sezonu iyi bir şekilde bitirmek adına sıkı çalışmalıyız.

Çok daha fazla çalışmamız gerekiyor. Avrupa Ligi'nde yolumuza devam edeceğiz, Avrupa Ligi'ni kazanabiliriz ama çok çalışmamız gerekiyor."

SKRINIAR: "MÜMKÜN OLMAMALIYDI"

"Maça çok kötü başladık. Böyle başlamak mümkün olmamalıydı. İlk yarıda kötü bir oyun ortaya koyduk. Çok fazla top kaybettik. İkinci yarıda daha iyi oynadık ama yeterli olmadı, fikrim bu."