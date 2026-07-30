Fred, anlaşmaya vardı! Gözler Fenerbahçe'de

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Brezilya ekibi Atletico Mineiro, Fenerbahçe’nin deneyimli orta sahası Fred’i kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor. ESPN’in haberine göre; transferde önemli mesafe kat eden tarafın Brezilya temsilcisi olduğu, ancak son kararın sarı-lacivertli kulübe ait olduğu belirtildi.

Haberde, Atletico Mineiro cephesinin “görüşmelerde iyi durumda olduğu” ifade edilirken, sürecin artık Fenerbahçe yönetiminin vereceği karara bağlı olduğu aktarıldı. Tecrübeli oyuncunun menajerlerinden birinin yaklaşık iki haftadır Türkiye’de bulunduğu ve sarı-lacivertli yöneticilerle sözleşme feshi konusunda yoğun temas halinde olduğu kaydedildi.

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Öte yandan Fred’in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi Haziran 2027’ye kadar devam ediyor. Ancak Brezilya kulübünün, transfer için bonservis bedeli ödemeyi planlamadığı ve süreci fesih üzerinden çözmek istediği öğrenildi.

Transferin gerçekleşmesi için Fenerbahçe ile anlaşma sağlanması yeterli olacak. Zira Fred ile Atletico Mineiro’nun maaş ve sözleşme süresi konusunda anlaştığı vurgulandı.