×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fred, anlaşmaya vardı! Gözler Fenerbahçe'de

Güncelleme Tarihi:

#Fred Transferi#Fenerbahçe Transfer Haberleri#Fenerbahçe Haberleri
Fred, anlaşmaya vardı Gözler Fenerbahçede
Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2026 14:09

Fenerbahçe, bir yandan gelecek transferler için yoğun mesai harcarken, diğer yandan da gönderilecek oyuncular için görüşmelerini sürdürüyor. Bu bağlamda Fred'in ayrılığı söz konusu ve Brezilyalı futbolcu, yeni takımı ile anlaştı. Kulüp, Fenerbahçe'nin vereceği kritik kararı bekliyor.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Brezilya ekibi Atletico Mineiro, Fenerbahçe’nin deneyimli orta sahası Fred’i kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor. ESPN’in haberine göre; transferde önemli mesafe kat eden tarafın Brezilya temsilcisi olduğu, ancak son kararın sarı-lacivertli kulübe ait olduğu belirtildi.

Fred, anlaşmaya vardı Gözler Fenerbahçede

Haberde, Atletico Mineiro cephesinin “görüşmelerde iyi durumda olduğu” ifade edilirken, sürecin artık Fenerbahçe yönetiminin vereceği karara bağlı olduğu aktarıldı. Tecrübeli oyuncunun menajerlerinden birinin yaklaşık iki haftadır Türkiye’de bulunduğu ve sarı-lacivertli yöneticilerle sözleşme feshi konusunda yoğun temas halinde olduğu kaydedildi.

Haberin Devamı

Fred, anlaşmaya vardı Gözler Fenerbahçede

Öte yandan Fred’in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi Haziran 2027’ye kadar devam ediyor. Ancak Brezilya kulübünün, transfer için bonservis bedeli ödemeyi planlamadığı ve süreci fesih üzerinden çözmek istediği öğrenildi.

Fred, anlaşmaya vardı Gözler Fenerbahçede

Transferin gerçekleşmesi için Fenerbahçe ile anlaşma sağlanması yeterli olacak. Zira Fred ile Atletico Mineiro’nun maaş ve sözleşme süresi konusunda anlaştığı vurgulandı.  

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fred Transferi#Fenerbahçe Transfer Haberleri#Fenerbahçe Haberleri

BAKMADAN GEÇME!