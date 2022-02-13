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2 maçlık mağlubiyet serisine geçtiğimiz hafta Malatyaspor karşısında son veren İstanbul temsilcisi Karagümrük, Süper Lig'in 25. haftasında Fraport Tav Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

25 puan -11 averaj ile 17. sırada yer alan Antalyaspor, 33 puan -6 averaj ile 11. sırada yer alan Fatih Karagümrük'ün karşılaşması futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Antalyaspor kendi sahasında oynadığı maçların avantajını kullanarak gol atma başarısını göstermişti.

Fraport Tav Antalyaspor Vavacars Fatih Karagümrük maçı saat, kaçta hangi kanalda?

Antalya Stadyumu'nda oynanacak Antalyaspor - Fatih Karagümrük maçını Halil Umut Meler yönetecek. 13 Şubat Pazar günü saat 16.00'da başlayacak olan Fraport Tav Antalyaspor Vavacars Fatih Karagümrük maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

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Antalyaspor - Fatih Karagümrük muhtemel 11'ler:

Antalyaspor: Ataberk, Bünyamin, Naldo, Floranus, Doğukan, Fernando, Poli, Fredy, Ndao, Doğukan, Luiz Adriano

Fatih Karagümrük: Viviano, Salih, Biraschi, Zukanovic, Caner, Biglia, Bistrovic, Emre Mor, Toure, Ahmed Musa, Borini