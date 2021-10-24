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Fraport TAV Antalyaspor Medipol Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta? Antalyaspor- Başakşehir maçının detayları

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Fraport TAV Antalyaspor Medipol Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta Antalyaspor- Başakşehir maçının detayları

Süper Lig mücadelesi Fraport TAV Antalyaspor ile Medipol Başakşehir maçı ile devam ediyor. Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 10. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak. Peki, Fraport TAV Antalyaspor Medipol Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta? Antalyaspor- Başakşehir maçının detayları

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Fraport TAV Antalyaspor Medipol Başakşehir maçı  için geri sayım devam ediyor. Antalya Stadı'nda saat 16.00'da oynanacak müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Karşılaşma TRT Radyo 1'den ve beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak.

Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı ilk maçta Beşiktaş'ı mağlup eden turuncu-lacivertli ekip, bu sezon ilk kez üst üste iki galibiyet almayı hedefliyor.

Bu karşılaşma öncesinde Medipol Başakşehir 9 puanla, aynı puana sahip Fraport TAV Antalyaspor'un averajla önünde 15. sırada yer alıyor.

Medipol Başakşehir'de sakatlığı geçen Ömer Ali Şahiner'in de maç kadrosunda olması bekleniyor.

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