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Futbol
AA
Haber Giriş: 17.06.2020 - 21:46,Son Güncelleme:

Fraport TAV Antalyaspor kupa maçına hazır

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Fraport TAV Antalyaspor kupa maçına hazır
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Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Aytemiz Alanyaspor'la yarın deplasmanda yapacağı rövanş maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-beyazlılar, Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Oteli sahasında teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde maç öncesi gerçekleştirdiği son antrenmanda, taktik çalıştı.

Antalyaspor kafilesi, antrenmanın ardından Alanya'ya hareket etti. Takım otobüsünü, otel çıkışında yol kenarına dizilip meşaleler yakarak karşılayan bir grup taraftar, kafileyi tezahüratlarla uğurladı.

Aytemiz Alanyaspor ile Fraport TAV Antalyaspor arasında Bahçeşehir Okulları Stadı'nda yarın saat 20.45'te başlayacak mücadeleyi, hakem Arda Kardeşler yönetecek

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