Canlı anlatım: Fraport TAV Antalyaspor-İstanbulspor maçı

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Antalyaspor ile İstanbulspor, Süper Lig’de 20 yıl sonra ilk kez rakip oluyor. İki ekip bugüne kadar birbirlerine 27 kez rakip olurken, en son 14 yıl önce Spor Toto 1’inci Lig'de karşılaştı.

Maçta ilk devre oynanıyor

Antalyaspor 0-1 İstanbulspor

Gol: 27' Mehremic

İLK 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Ömer, Luyindama, Güray, Fernando, Ufuk, Ghacha, Adriano, Larsson, Wright.

İstanbulspor: Jensen, Mehmet, Okan, Mehremic, Oğuzhan, Ali, Muammer, Rroca, Topalli, Ethemi, İbrahim.

Antalyaspor-İstanbulspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Antalyaspor - İstanbulspor maçı saat 20:00'de başladı. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.

ANTALYASPOR EVİNDE ÜSTÜN

Antalyaspor rakibi İstanbul temsilcisiyle Antalya’da oynadığı 13 maçta üstünlüğü elinde bulunduruyor. Antalyaspor, bu maçlarda 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. İki ekip arasında oynanan maçlarda İstanbulspor’un 5-2 kazandığı mücadele ise en fazla gol atılan maç olarak kayıtlarda yer aldı. En farklı skorla biten mücadele ise 1972-1973 sezonunda TFF 2. Lig’de yine İstanbulspor’un 4-0 sahadan galip ayrıldığı maç oldu.

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3 OYUNCU CEZASINI TAMAMLADI

Fraport TAV Antalyaspor’da Adana Demirspor maçında kırmızı kart gören ve 2 hafta cezalı duruma düşen Soner Aydoğdu ile Shoya Nakajima ve Corendon Alanyaspor maçında sarı kart cezasını tamamlayan Güray Vural, zorlu maçta futbol sorumlusu Nuri Şahin’in görev vermesi halinde sahada olacak.

2 OYUNCU SAKAT, 1'İ CEZA SINIRINDA

Antalyaspor’da sakatlıklarından dolayı Alassane Ndao ile Fredy, İstanbulspor maçında oynayamayacak. Kırmızı beyazlılarda sarı kart sınırında yer alan Fernando Martins kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve sonraki hafta deplasmanda oynanacak Sivasspor maçında sahada yer alamayacak.

Antalyaspor, İstanbulspor maçında rakibini yenerek ligdeki kötü gidişata son vermeyi hedefliyor. Hafta içerisinde yapılan antrenmanlarda futbol sorumlusu Nuri Şahin oyunculara yapmaları gerekeni anlattı.