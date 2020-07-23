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GeriFutbol Fraport TAV Antalyaspor, Galatasaray maçına hazır
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Futbol
AA
Haber Giriş: 23.07.2020 - 22:40,Son Güncelleme:

Fraport TAV Antalyaspor, Galatasaray maçına hazır

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Fraport TAV Antalyaspor, Galatasaray maçına hazır
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Süper Lig'in 34. ve son haftasında yarın Galatasaray'ı konuk edecek Fraport TAV Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki antrenmanda taktik çalıştı.

Akdeniz temsilcisi, ardından kampa girdi. Öte yandan, idman öncesi 21 yaşına giren genç kaleci Yakup Mert Çakır'a doğum günü kutlaması yapıldı

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