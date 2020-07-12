Fraport-Tav Antalyaspor Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?
Antalyaspor Süper Lig'in 32. haftasında Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde 38 puanla 10. sırada yer alan Antalyaspor ile 51. puanla 6. sırada bulunan Alanyaspor, Antalya Stadı'nda mücadele edecek. Peki, Antalyaspor-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Antalyaspor-Alanyaspor maçı hakkında bilgiler...
Antalyaspor-Alanyaspor maçı için geri sayım devam ediyor. Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor, sezonun sona ermesine 2 hafta kala 13. kez karşılaşacak. Peki, Antalyaspor-Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?
Müsabaka saat 21.00’de başlayacak. BeIN Sports 2’den naklen yayınlanacak olan karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek.
MUHTEMEL 11'LER
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Eren, Veysel, Kudriashov, Doğukan, Ufuk, Nazım Sangare, Jahovic, Amilton, Gustavo
Alanyaspor: Marafona, N'Sakala, Tzavellas, Caulker, Juanfran, Ceyhun, Siopis, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cisse
ALANYASPOR'UN 6-4'LÜK ÜSTÜNLÜĞÜ
Antalya derbisinde 13. randevuya hazırlanan Akdeniz temsilcilerinden Aytemiz Alanyaspor'un, kupa ve lig maçlarında kırmızı-beyazlılara karşı 3'ü dış sahada 6 maçlık üstünlüğü bulunuyor.
Fraport TAV Antalyaspor'un ise turuncu-yeşillilere karşı 3'ü iç sahada 4 galibiyeti var. Antalya takımları iki maçta ise yenişemedi.
Bu sezon 15. haftada 13 Aralık 2019'da oynanan Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor mücadelesi, golsüz sona erdi.
Antalyaspor, 12. randevuda Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında 18 Haziran'da Alanyaspor'a dış sahada 4-0 mağlup oldu.
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