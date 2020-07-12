Fraport-Tav Antalyaspor Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Antalyaspor-Alanyaspor maçı için geri sayım devam ediyor. Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor, sezonun sona ermesine 2 hafta kala 13. kez karşılaşacak. Peki, Antalyaspor-Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Müsabaka saat 21.00’de başlayacak. BeIN Sports 2’den naklen yayınlanacak olan karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Eren, Veysel, Kudriashov, Doğukan, Ufuk, Nazım Sangare, Jahovic, Amilton, Gustavo

Alanyaspor: Marafona, N'Sakala, Tzavellas, Caulker, Juanfran, Ceyhun, Siopis, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cisse

ALANYASPOR'UN 6-4'LÜK ÜSTÜNLÜĞÜ

Antalya derbisinde 13. randevuya hazırlanan Akdeniz temsilcilerinden Aytemiz Alanyaspor'un, kupa ve lig maçlarında kırmızı-beyazlılara karşı 3'ü dış sahada 6 maçlık üstünlüğü bulunuyor.

Fraport TAV Antalyaspor'un ise turuncu-yeşillilere karşı 3'ü iç sahada 4 galibiyeti var. Antalya takımları iki maçta ise yenişemedi.

Bu sezon 15. haftada 13 Aralık 2019'da oynanan Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor mücadelesi, golsüz sona erdi.

Antalyaspor, 12. randevuda Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında 18 Haziran'da Alanyaspor'a dış sahada 4-0 mağlup oldu.