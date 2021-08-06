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Fraport TAV Antalyaspor 2-0 Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Hazırlık maçı özeti)
Süper Lig takımlarından Fraport TAV Antalyaspor, hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-0 mağlup etti.
Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Fraport TAV Antalyaspor, hazırlık maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaştı.
Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan müsabakada Fraport TAV Antalyaspor, 85 ve 87. dakikalarda Houssam Ghacha'nın attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.