Fransızlardan flaş Wilfried Zaha iddiası: 'Galatasaray'a geri dönebilir!'

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30 Ağustos 2024 tarihinde 3 milyon euro karşılığında Galatasaray'dan Olimpik Lyon'a kiralanan Wilfried Zaha'nın Fransa macerası adeta kabusa dönmüş durumda.

Sezon başından beri sadece iki maçta Fransız ekibinin formasını giyen Fildişili oyuncu hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY'A GERİ DÖNEBİLİR

Fransız basınında yer alan haberlere göre Olimpik Lyon yönetimi 31 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyor. Sözleşme feshinin gerçeklemesi halinde ise Zaha Galatasaray'a geri dönecek.

Kulüp yönetiminin Zaha hakkındaki kararını önümüzdeki ay içinde vereceği bilgisi de haberde aktarıldı.

KADRO DIŞI BIRAKILMIŞTI

Hakkındaki ayrılık iddialarıyla haberlere konu olan Wilfried Zaha, geçtiğimiz günlerde Olimpik Lyon yönetimi tarafından kadro dışı bırakılmıştı. Bu kadro dışı bırakılma kararı ise Fransız ekibinin Rangers'i 4-1 mağlup ettiği UEFA Avrupa Ligi maçından sonra alınmıştı.

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Fildişili oyuncu, 4-1'lik galibiyetin ardından yapılan kondisyon antrenmanına katılmamış, bu sebeple de yönetimin tarafından kadro dışı bırakılmıştı.

"FUTBOLCU OLARAK DEĞERLENDİRMEK ZOR"

Şu an Olimpik Lyon'dan ayrı olarak çalışmalarını sürdüren Zaha'yı takımın teknik direktörü Pierre Sage de sert sözlerle eleştirmişti. Fransız teknik adam, " Oynamayan veya az oynayanlarla çok net bir iletişim kurdum. Onları futbolcu olarak değerlendirmemin zor olduğunu söyledim. Oyuncularımdan yalnızca sahada değil, profesyonellik açısından da daha fazlasını bekliyorum. Olmaları gereken profesyonel seviyeye ulaşmadığında onları başka şeylere göre değerlendirmem gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

"UMRUMDA GİBİ Mİ GÖRÜNÜYOR"

31 yaşındaki futbolcu ise bu açıklamanın ardından sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla hocasına yanıt vermişti. Yıldız oyuncu yaptığı paylaşımda "Umrumda gibi mi görünüyor?" ifadesini kullanmıştı.

LYON İLE İKİ MAÇA ÇIKTI

Sezon başında Lyon'a kiralanan tecrübeli futbolcu, Fransız ekibiyle birlikte toplam 2 maça çıktı. Bu maçlarda toplam 76 dakika sahada kalan yıldız oyuncu takımına 1 asistlik katkı sağladı.