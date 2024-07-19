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Fransızlardan Fenerbahçeli Alexander Djiku'ya 10 milyon Euro!

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#Fenerbahçe#Transfer#Rennes
Fransızlardan Fenerbahçeli Alexander Djikuya 10 milyon Euro
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2024 18:29

Deneyimli bir stoper transferi yapmak isteyen Fransa Ligue 1 ekibi Rennes, Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki savunmacısı Alexander Djiku'yu transfer listesine aldı.

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Fenerbahçe'nin geçen sezon bedelsiz kadrosuna kattığı Alexander Djiku, bir kez daha Fransa'nın yolunu tutabilir.

Kadrosunu tecrübeli bir stoperle güçlendirmek isteyen Rennes, Fenerbahçe'nin Ganalı stoperini listesine aldı.

L'Equipe gazetesinin haberine göre; Fransızlar, Belocian'ın Bayer Leverkusen'e transferi sonrası Alexander Djiku'yu kadrosuna katmak istiyor.

Haberde, başarılı oyuncunun Fransa'ya dönme ihtimalinin yüksek olduğu kaydedilirken Rennes'in transferi 10 milyon Euro civarında bitirebileceği aktarıldı.

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DJIKU'NUN KARNESİ

Alexander Djiku, Strasbourg ile sözleşmesi sona erdikten sonra bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Fenerbahçe'deki ilk sezonunda 36 maça çıkan Djiku, 3 gol attı ve 2 asist yaptı. Tecrübeli oyuncu 7 sarı kart, 1 kırmızı kart gördü.

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#Fenerbahçe#Transfer#Rennes

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