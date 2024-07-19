Fransızlardan Fenerbahçeli Alexander Djiku'ya 10 milyon Euro!

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Fenerbahçe'nin geçen sezon bedelsiz kadrosuna kattığı Alexander Djiku, bir kez daha Fransa'nın yolunu tutabilir.

Kadrosunu tecrübeli bir stoperle güçlendirmek isteyen Rennes, Fenerbahçe'nin Ganalı stoperini listesine aldı.

L'Equipe gazetesinin haberine göre; Fransızlar, Belocian'ın Bayer Leverkusen'e transferi sonrası Alexander Djiku'yu kadrosuna katmak istiyor.

Haberde, başarılı oyuncunun Fransa'ya dönme ihtimalinin yüksek olduğu kaydedilirken Rennes'in transferi 10 milyon Euro civarında bitirebileceği aktarıldı.

DJIKU'NUN KARNESİ

Alexander Djiku, Strasbourg ile sözleşmesi sona erdikten sonra bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Fenerbahçe'deki ilk sezonunda 36 maça çıkan Djiku, 3 gol attı ve 2 asist yaptı. Tecrübeli oyuncu 7 sarı kart, 1 kırmızı kart gördü.