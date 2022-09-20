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Fransızlar, Mostafa Mohamed için kararını verdi! Bonservis bedeli...

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#Galatasaray#Mostafa Mohamed#Transfer
Fransızlar, Mostafa Mohamed için kararını verdi Bonservis bedeli...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2022 19:50

Galatasaray'ın sezon başında Nantes'a kiralık olarak verdiği Mostafa Mohamed, takımının vazgeçilmez oyuncularından birisi oldu.

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Galatasaray'ın kadroda düşünmediği oyunculardan Mustafa Muhammed sezon başında Fransa'nın Nantes takımına satın alma opsiyonuyla kiralanmıştı. Mısırlı forvet kısa sürede takımının vazgeçilmez oyuncularından biri oldu. Nantes ile 11 maça çıkan Mustafa Muhammed, 3 gol atarken, 2 de asist yaptı.

Habertürk'te yer alan habere göre; Fransız takımı, potansiyeli ve yaşının genç olması nedeniyle Mustafa Muhammed'in bonservisini almayı düşünüyor. Galatasaray bu durumda 5 milyon 750 bin Euro kazanacak.

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CICALDAU VE MORUTAN'DA SON DURUM

Bu arada Galatasaray'dan Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al-Ittihad takımına kiralanan Alexandru Cicaldau, 4 maçta süre alırken, takımına skor katkısı yapamadı.

İtalya Serie B takımlarından Pisa'ya kiralık giden Olimpiu Morutan ise 6 maçta 1 gol, 1 asist katkısı yaptı. Galatasaray geçen yaz transfer ettiği Cicaldau ve Morutan için 10.5 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.

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"TEKRAR DEĞERİNİ BULSUN İSTEDİK"

Geçtiğimiz günlerde gelen ve giden oyuncular hakkında konuşan Teknik Direktör Okan Buruk, Mostafa Mohamed'in değerini bulmasını istediklerini kaydetmişti.

Okan Buruk takımdan gönderilen oyuncularla ilgili olarak "Bu kadar ayrılık yaşanmasını ben de beklemiyordum. Mostafa Mohamed tekrar değerini bulsun istedik. Aynı şekilde Morutan, Cicaldau... 27 Haziran'da ilk antrenmana başladığımız günden bu yana günler inanılmaz hızlı geçti. Kadro yenilenmesi, transfer çalışmaları... Geçen senenin etkilerini üzerimizden atmak istedik. Bu dönem içerisinde çok yoğun çalıştık." açıklamasını yapmıştı.

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#Galatasaray#Mostafa Mohamed#Transfer

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