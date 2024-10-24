Fransızlar, Lyon - Beşiktaş maçı öncesi uyardı: Karşılaşmada polise ihtiyaç duyulabilir | En zayıf noktası...

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Süper Lig’de geride bıraktığımız hafta Konyaspor’u mağlup eden ve 1 maç eksiğiyle puan tablosunda 2.sırada yer alan Beşiktaş, Avrupa’nın 2 numaralı kupasında Olimpik Lyon ile oynayacağı maça odaklandı. Zorlu rakibini mağlup ederek bu sezon Avrupa sahnesindeki ilk 3 puanına ulaşmak isteyen siyah-beyazlılar, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst önderliğinde zafer peşinde. Fransız meslektaşlarımız, Parc Olympique Lyonnais Stadyumu'ndaki kritik mücadele öncesi Beşiktaş’a Lyon’un dikkat etmesi gereken yönleriyle ilgili uyarılarda bulundu.

FRANSIZLARIN LYON-BEŞİKTAŞ MAÇIYLA İLGİLİ DEĞERLENDİRMELERİ ŞU ŞEKİLDE:

Arnaud Clement (Le Progres):

“LYON, SON MAÇLARDA DEFANSTA VE HÜCUMDA KOLLEKTİF BİR OYUN SERGİLİYOR”

Olimpik Lyon, iki sezondur PSG, Monaco ve Marsilya'nın yer aldığı Fransa Top 4 seviyesindeki takımlar arasında yer alıyor. Geçtiğimiz sezon lige çok kötü başlayan kulübün 7 puanla 18. sırada yer aldığı ve istatistiksel olarak küme düşme tehlikesi yaşadığı dönemler oldu. Teknik direktör Pierre Sage'in gelişiyle her şey değişti ve kulüp geçen sezon mucizevi bir şekilde 6. olarak Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandı. Bu sezon yaz transfer dönemine bağlı aksaklıklarla birlikte kulüp kötü bir başlangıç yaptı. Lyon, iki yenilgi aldı ve bir kez daha büyük sıkıntılar yaşadı ancak ağustos ayının sonundan bu yana işler gerçekten ivme kazandı. Son 5 maçta hem defansta hem de hücumda gerçekten kollektif bir oyun gördük. Glasgow Rangers (4-1), Nantes (2-0) ve Le Havre (4-0) karşısında alınan son üç galibiyet gerçekten başarılı ve ustacaydı.

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“LACAZETTE, ZAHA VE FOFANA GİBİ ÇOK KALİTELİ HÜCUM OYUNCULARI VAR”

Lyon’da artık Fransa'nın en iyileriyle rekabet edebilecek ve Avrupa’da önemli kariyere imza atabilecek bir takımın inancı ve işaretleri var. Lyon’un 28 kişilik çok zengin bir kadrosu ve bunların arasında Lacazette, Cherki, Fofana, Mikautadze, Benrahma, Zaha ve Orban gibi çok sayıda kaliteli hücum oyuncuları var. Orta sahada ise sakatlıktan dönen Nemanja Matic ve Fransız milli oyuncu Jordan Veretout bulunuyor. Bu bölgede özellikle ciddi sakatlıklardan sonra fiziksel olarak sıkıntı yaşayan ve bu sezon milli takım seviyesine dönen Corentin Tolisso da yer alacak. Takımda formda olan iki isim ise genç ve teknik oyuncular Rayan Cherki ve Belçika Milli Takımı'na yeni çağrılan Malick Fofana. Şu anda gerçekten her yönden tehdit oluşturabilirler. Takımda şu anda güven ortamı tam ve Lyon'da çok az hata ya da zayıf yön görüyoruz.

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“LYON, CIRO IMMOBILE VE RAFA SILVA ÜZERİNDE YOĞUNLAŞIYOR”

Şu anki formuna bakıldığında bugün Lyon'un yine de bir avantaj elde edeceğini düşünüyorum. Dedikleri gibi her serinin bir sonu vardır ancak şu anda gerçekten iyi ve birlikte oynayan bir takımımız var. Saïd Benrahma, düzenlediği basın toplantısında Beşiktaş'ın tarihiyle, şu anki formuyla ve ligdeki ikinciliğiyle ne kadar büyük bir kulüp olduğunu vurguladı. Teknik direktör Pierre Sage de şunları söyledi: “Bu iki takım hücum tarzları açısından birbirine benziyor. Bizim onlardan daha fazla ve etkili bir şekilde hücum edebilmemiz lazım. Böylece onların daha az topa ve pozisyona sahip olmasını sağlayacağız. Amacımız bu.” Diğer yandan Lyon; Lazio ve Inter'deki harika performanslarıyla tanınan Ciro Immobile ve Lyon’un daha önce Şampiyonlar Ligi'nde Benfica ile karşılaştığı maçta oynayan Rafa Silva gibi iki büyük hücum yeteneğiniz üzerinde yoğunlaşıyor.

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Regıs Dupont (L'équipe):

“RAFA SILVA, TEK BİR PASLA VE DOKUNUŞLA FARK YARATABİLİYOR”

Lyon, son 5 maçta aldığı 5 galibiyetle oldukça iyi bir dönemden geçiyor. Bu maçların 3’ünü Fransa Ligi’nde, 2’sini ise Avrupa Ligi’nde oynadı. Sezon başına kıyasla daha iyi oynuyor ve defansif anlamda daha fazla önlem alıyorlar. Sezon başında çok gol yiyorlardı, şimdi bu konuda daha istikrarlılar. Kaleci Perri'nin bu durumdan dolayı takıma iyi bir etkisi var. Ofansif anlamda iki kanat oyuncusu Cherki ve Fofana şu anda kilit oyuncular. Tolisso ise iyi bir form yakaladı. Beşiktaş, daha iyi sonuçları hak ediyor gibi görünüyor. Lyon'un Rafa Silva konusunda dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum. O; tek bir pasla ve dokunuşla fark yaratabilen çok farklı bir oyuncu.

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Alexandre Corboz (But Football Club):

“LYON’UN EN BÜYÜK ZAYIF NOKTASI SAVUNMASININ ÇOK YAVAŞ OLMASI”

Olimpik Lyon, sezona çok kötü başladı ancak 22 Eylül'de Marsilya’ya karşı kendi evlerinde aldıkları yenilgiden (2-3) bu yana yükselişte. Lyon, ligde ve Avrupa’da oynadığı maçlarda toplam beş galibiyetlik bir seri yakaladı. Ligue 1'de 7. sıraya yükseldiler ve ilk iki Avrupa Ligi maçını kazandılar. Bu da demek oluyor ki Beşiktaş karşısında alınacak bir galibiyet onları bir üst tur yolunda önemli konuma taşıyacak. Birkaç haftalık denemeden sonra Lyon teknik direktörü Pierre Sage, rakibe bağlı olarak 4-2-3-1'e dönüşebilen 4-3-3 sistemini tercih etti. Malick Fofana, Alexandre Lacazette ve Rayan Cherki'den oluşan hücum üçlüsü çok iyi durumda. Rayan Cherki, gerçekten takip edilmesi gereken bir futbolcu. Lyon’un en büyük zayıf noktası ise savunmasının çok yavaş olması ve sık sık kötü pozisyon alması. Fransa'da Türkiye Ligi’ni pek takip etmiyoruz ancak Beşiktaş'ın lider Galatasaray'ın hızına yetişmeye çalıştığını biliyoruz. Beşiktaş’ta dikkat çeken isim ise şüphesiz İtalyan forvet Ciro Immobile.

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“STADYUMDAKİ ATMOSFER BEŞİKTAŞ İÇİN SICAK OLACAĞA BENZİYOR”

Beşiktaş için atmosfer, iki kulüp arasında 2017 yılında oynanan ilk maçta meydana gelen olaylar nedeniyle sıcak olacağa benziyor. Olimpik Lyon yönetimi tribünlerdeki Türk taraftar sayısını mümkün olduğunca azaltmak için elinden geleni yapıyor. Polis gücü çok önemli olacak çünkü stadyumun içinde ve dışında kavga çıkmasından korkuluyor.