Fransızlar, Lille-Fenerbahçe maçı sonrası rövanş için endişeli: 'İstanbul korkutuyor, intikam isteyecektir'

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçında Lille’e oldu. Stade du Hainau’ta oynanan mücadelede Lille, 12. dakikada Tiago Santos ile öne geçti. Sarı-lacivertli ekip, 79.dakikada İrfan Can Kahveci’nin frikikten attığı olağanüstü golle skora dengeyi getirdi. Lille, 90+1. dakikada Edon Zhegrova'nın attığı golle 2-1 öne geçerek sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu. Karşılaşma boyunca dirençli bir futbol ortaya koyan Fenerbahçe, İstanbul’daki rövanş mücadelesine odaklandı. Fransız meslektaşlarımız, iki ekibin dün geceki futbolu ve tur şansıyla ilgili düşüncelerini anlattı.

FRANSIZ GAZETECİLERİN “LİLLE-FENERBAHÇE” MAÇIYLA İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ ŞÖYLE:

STEPHANE CARPENTIER (LA VOIX DU NORD): “İRFAN CAN KAHVECİ’NİN GOLÜ LİLLE İÇİN BİR DARBE OLDU”

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Lille, ilk yarıda oyunu domine etti. Aslında devre arasından önce ikinci golü de atması gerekiyordu. İkinci yarıda oyun değişti ve Fenerbahçe eşitliği sağladı. İrfan Can Kahveci, serbest vuruşu kullanmak için topu yere bıraktığında, bir Türk gazeteci bize gülümsedi ve gol olacağını söyledi. Ve gerçekten de muhteşem bir gol attı. Bu gol, kaçırdıkları şanslar için pişmanlık duyan Lille için bir darbe oldu. Lille'in ikinci golü atıp kazanmasına şaşırdım ama bu Lille'in karakterli bir takım olduğunun kanıtıdır. Sonuç, maçın gidişatının adil bir yansımasıydı.

“BRUNO GENESİO, İSTANBUL’DAKİ ATMOSFERİ BİLİYOR”

Lille, Stade Pierre Mauroy'da Olimpiyat Oyunları düzenlendiği için bu maçı kendi stadyumunda oynayamadı. Eğer kendi sahasında oynasaydı daha farklı bir skor elde edebilirdi. Bence Fenerbahçe, küçük bir avantaja sahip çünkü ikinci maçı kendi stadyumlarında oynamak çok önemli. Yine de ikinci ayak oldukça çekişmeli geçeceğe benziyor. Lille'in takım oyununun Fenerbahçe’den daha ilgi çekici olduğunu düşündüm ama Fenerbahçe'de daha güçlü oyuncular var. Lille, ayrıca Fenerbahçe’nin stadyumunu bilen bir antrenöre sahip olduğu için de şanslı durumda. Çünkü Bruno Genesio, kısa süre önce Rennes ile Avrupa Kupası maçını orada oynamıştı.

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“FENERBAHÇE, İLK MAÇIN İNTİKAMINI ALMAK İSTEYECEKTİR”

Türk taraftarlar, inanılmazdı. Harika bir atmosfer yarattılar ve gerçekten çok iyi hareket ettiler. İnsanlar, Türk stadyumlarının cehennem gibi olduğunu söylüyor ama ben tutkudan bahsetmeyi tercih ediyorum. Fransa'daki pek çok kulüp, başlı başına bir gösteri olan Türk stadyumlarındaki bu atmosferi örnek alıyor. Türk taraftarlar, ikinci ayakta takımlarını zorlayacaklar ve bu onlar için bir avantaj olacak. Lille'in oyuncuları, baskıya dayanabilecek kapasitede olduğu için bu durum bizim için zor olmayacak. En zor şey Fenerbahçe'nin oyun tarzına karşı koymak olacak çünkü ilk maçta oynadıkları oyunun intikamını almak istiyorlar. Baskı, büyük ölçüde favori olarak gösterilen ancak ilk maçı kaybeden Fenerbahçe'nin üzerinde olacak. Eğer elenirlerse taraftarlar arasında çok fazla öfke olacaktır.

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SYLVAIN CHARLEY (RADIO FRANCE BLEU NORD): “LİLLE, BU ZAFERİ HAK ETTİ”

Lille'in bu zaferi hak ettiğini düşünüyorum. Lille, birçok şans yakaladı ama bu şansları değerlendiremedi. Türkler, ilk yarıda çok iyi oynadı ve ikinci yarıda uyandı. Neyse ki Lille'in çok iyi bir kalecisi vardı. İki takımın da yakaladığı şanslar göz önüne alındığında sonucun oldukça adil olduğunu düşünüyorum. İlk yarı Lille'in üstünlüğü vardı. Fenerbahçe ise ikinci yarıda üstündü. İrfan Can Kahveci’nin serbest vuruşu teknik olarak tek kelimeyle muhteşemdi. Küçük bir şaheser gibiydi. Onun için penaltı gibi bir vuruştu. Üstelik Lille kalecisi maçtan sonra bunu itiraf etti.

“İSTANBUL’DAKİ ATMOSFER KORKUTUYOR”

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İstanbul’daki maçın oldukça dengeli geçeceğini düşünüyorum. İki takımın da tur atlama şansı var ama Lille'in maçın sonunda attığı gol bize küçük bir avantaj sağlıyor. Lille, artık Avrupa deneyimi kazanmış bir takım. Lille’in rövanş maçının baskısına dayanabilecek kapasitede olduğuna inanıyorum. Kadroda takımdaki gençlere tavsiyelerde bulunabilecek deneyimli oyuncularımız var. Bu yüzden maçın sonunda atılan gol sayesinde Lille'e İstanbul’da küçük bir avantaj veriyorum. Oyuncularınızın kendilerini aşmalarına yardımcı olabilecek İstanbul’daki atmosferden çok ama çok korkuyorum. Stadyumlarınızdaki atmosferin inanılmaz olduğu doğru. Atmosferin ayrıca biraz cehennem gibi olduğunu söyleyebiliriz ama Lille duygularını yönetebilen bir takım. Lille, baskı kurabilir.

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