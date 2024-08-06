Fransızlar, kritik maç öncesi oldukça endişeli: Favori Fenerbahçe | Onlardan korkuyoruz

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Lugano’yu 4-3 ve 2-1 ile geçen Fenerbahçe, 3. eleme turu ilk maçında Fransa Lig 1’in güçlü ekibi Lille’e konuk olacak. Jose Mourinho önderliğinde sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak olan sarı-lacivertliler, İstanbul’a avantajlı bir skorla dönmek istiyor. Yeni teknik direktörü Bruno Genesio ile sürprize yer vermek istemeyen Lille ise saha avantajını kullanmaya çalışacak. Fransız meslektaşlarımız, iki takımın şansıyla ilgili kritik randevu öncesi düşüncelerini anlattı.

FRANSIZ GAZETECİLERİN “LİLLE-FENERBAHÇE” MAÇIYLA İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ ŞÖYLE:

SYLVAIN CHARLEY (RADIO FRANCE BLEU NORD):

“KALECİ LUCAS’IN MAÇIN GİDİŞATINI BELİRLEYEN KURTARIŞLARI VAR”

Benim için Lille'deki en önemli oyuncu, aynı zamanda kaptan olan defansif orta saha oyuncusu Benjamin André'dir. Benjamin, takıma güç kazandıran kişidir. O olmayınca takım çoğu zaman sahada kayboluyor. Lille'de benim için önemli olan bir diğer oyuncu ise sağ bek oyuncusu olan Portekizli Tiago Santos’dur. Umut veren bir oyuncu olan Tiago, sağ tarafta çok fazla fark yaratabilir. Tiago, aynı zamanda savunmada da çok ilerleme kaydetti. Fenerbahçe’nin Edon Zegrhova'ya da dikkat etmesi gerekiyor. Edon Zegrhova, sol ayaklı olan bir sağ kanat oyuncusudur. Sol ayağıyla içeriye doğru girerek maçta fark yaratabilir. Edon, gerçek bir driplingci. Çok muhteşem bir oyuncu ve o da Lille’e hücumda çok şey katabilir. Lille için son derece önemli olan bir diğer unsur da kaleci Lucas Chevalier’dir. Onun maçın gidişatını belirleyici kurtarış yapmadığı hiçbir maç yoktur. Geçtiğimiz sezonun sonlarında sakatlandığı için takıma rekabet etmek için yeni döndü. Bir gün Fransa Milli Takımı’nda da yer alacak. Çok önemli ve çok güçlü bir kaleci.

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“SANTRFOR POZİSYONU LILLE TAKIMININ ZAYIF NOKTASI”

Bugün Lille takımının zayıf noktası santrfor pozisyonunda oynayan Jonathan David. Jonathan, yazı Kanada ile Copa America oynayarak geçirdi. Sadece birkaç gün önce takımıyla antrenmanlara döndü. Fenerbahçe'ye karşı oynayabilir ama fiziksel olarak formda olmayacak. Jonathan’ın 2 yedeği de göreve hazır değil. Bu oyuncular Mohamed Bayo ve Andrej Ilic’dir. Şu an için Lille hücumunda performanslarıyla kendilerini kanıtlayamadılar. Bu yüzden Lille, gerçek bir 9 numaradan yoksun olarak maça çıkacak. Bir diğer büyük bir soru işareti ise teknik direktör Bruno Genesio’nun geçen sezon Paolo Fonseca'nın 4'lü savunmayla oynadığı takımda nasıl bir sistemle oynayacağı. Bruno Génésio; Thomas Meunier, Diakité ve Alexandro ile 3'lü savunmayı test etti. Bu da özellikle kanat bölgelerinde daha yüksek bir seviyede oynamamıza olanak sağladı.

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“FENERBAHÇE’NİN HÜCUM OYUNCULARINDAN KORKUYORUZ”

Fenerbahçe, bu transfer döneminde takımı güçlendirmek için çok para harcadı. Lille, bunun farkında. Açıkçası Fenerbahçe’nin hücum oyuncularından korkuyoruz. Dzeko, El Nesry, Saint-Maximin ve Tadic’ten korktuğumuzu söylemeliyim. Fenerbahçe'nin hücum gücü, bu takımın ana silahlarından biri. Teknik direktör Bruno Genesio’nun bu hücumdaki unsurları nasıl engelleyeceğini bilmesi gerekiyor. Açıkçası Lille, José Mourinho'dan da çekiniyor. Mourinho, her zaman kazanan bir antrenör ve iyi bir taktisyen. Oyuncularını nasıl motive edeceğini bilen bir antrenör. Dolayısıyla evet, José Mourinho'nun uygulayacağı stratejiden korkuyoruz.

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“FENERBAHÇE, BİRAZ DAHA AVANTAJLI OLAN TARAF”

Kağıt üzerinde bu karşılaşma için bir favori göstermek çok zor. Fenerbahçe demeyi tercih ederim çünkü Fenerbahçe geçen sezon kurduğu temeller üzerine gelişmeye devam ediyor. Lille, yeni bir teknik direktör ile yeni bir organizasyon kuruyor. Takımda hala güçlü unsurlarımız var ama hiç resmi bir maç oynamadık. Bu yüzden Fenerbahçe’nin biraz daha avantajlı olduğunu söyleyebilirim.

STEPHANE CARPENTIER (LA VOIX DU NORD):

“THOMAS MEUNIER’İN GELİŞİ SAVUNMAYA TECRÜBE KAZANDIRACAK”

Lille, ilk birkaç hazırlık maçında orta seviyede bir izlenim bıraktı. Çünkü takım, yeni teknik direktörünün yönetimi altında yavaş yavaş gelişme gösteriyor. Yine de üzerine iyi bir takım inşa edecekleri sağlam bir temelleri var. İlk maçını Celta Vigo'ya karşı oynayan Belçikalı Thomas Meunier'in gelişi savunmaya tecrübe kazandıracak. Salı günü Celta Vigo karşısında kazanılan 3-1’lik zafer, takımın gücünün arttığını gösterdi. Kaptan Benjamin André gibi kilit oyuncular halihazırda iyi forma sahip.

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“EDON ZHEGROVA, LILLE’DEKİ EN ÖNGÖRÜLEMEYEN FUTBOLCU”

Bruno Genesio, takımını Paulo Fonseca'nın son iki sezonda yaptığı çalışmaların üzerine inşa ediyor ancak takımın DNA'sı olan topa sahip olma oyununu daha etkili hale getirmek ve geçiş oyununda ilerleme kaydetmelerini istiyor. Özellikle formda bir oyuncu olan Portekizli Tiago Santos, dörtlü savunmada sağ bekte ya da Celta Vigo galibiyetinde takımın kullandığı diziliş olan beşli savunmada sağ bekte oynuyor. Lille, Kanada ile Copa America’da mücadele eden ve formunu korumayı başaran forvet Jonathan David'e kavuştu. Lille’deki en öngörülemeyen oyuncu, Lig 1'in en iyi dribling yapan ve geçen sezon ligin en iyi oyuncu ödülüne aday gösterilen Edon Zhegrova'dır.

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“JOSE MOURINHO, TAKTİKSEL ZEKASIYLA FENERBAHÇE İÇİN GERÇEK BİR AVANTAJ”

José Mourinho, taktiksel zekası ve yönetim tecrübesiyle Fenerbahçe için gerçek bir avantaj. Mourinho, Lille'i yenmek için gerekli çözümü bulabilecek birisidir. Öte yandan, Lille oyuncuları Mourinho'nun çalıştırdığı bir takıma karşı oynayacakları için oldukça motive olmuş durumdalar. Lille, Portekizli teknik adamla ilk kez karşı karşıya geliyor. Lugano'ya karşı oynanan maçların uzun özetlerini izledikten sonra en tehlikeli oyuncunun takımın oyun kurucusu olan ve her zaman doğru pasları atabilen Dusan Tadic olduğunu düşünüyorum. Benim için maçın anahtarı onun oyuna çok fazla hükmetmesini engellemek olacak. Bu arada Edin Dzeko da hala çok etkili ve çok tehlikeli bir futbolcu.

“İKİNCİ MAÇTAKİ ATMOSFER NEDENİYLE FAVORİ OLAN TAKIM FENERBAHÇE”

Kadro kalitesi, teknik direktörünün itibarı ve hepsinden önemlisi ikinci maçını kendi stadında oynayacak olması nedeniyle Fenerbahçe'nin favori olduğunu düşünüyorum. Çünkü atmosferin sonuca büyük etkisi olacaktır. Oyun kalitesi açısından iki takımın çok eşit olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden çok eşit bir mücadele olacak. Lille'in savunması Lugano'ya göre çok daha sağlam. Favori olmamaları da Lille için psikolojik avantaj olabilir çünkü bu durum Lille’in üzerindeki sonuca yönelik baskıyı azaltabilir. Bence yüzde 55’e-45 Fenerbahçe daha avantajlı. Şampiyonlar Ligi’ni hak eden iki takım için de karmaşık bir maç olacak.