Fransızlar, Galatasaray'ın Andreaw Gravillon için yaptığı teklifi duyurdu! Kulüp kaynakları teması doğruladı

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Devre arasında transferde önceliğini sol beke veren Galatasaray golcü ve stoper için de arayışlarını sürdürürken savunma için gündeme Fransız temsilcisi Reims forması giyen Andreaw Gravillon geldi. Fransa’nın ünlü spor gazetesi L’Equipe, “Galatasaray’dan Gravillon için teklif” başlığıyla verdiği haberde sarı kırmızılıların sezon başı 3 milyon Euro bonservisle Inter’den alınan 24 yaşındaki stoper için Reims ile temasa geçip transfer için teklifte bulunduğunu öne sürdü.

iSTENEN BONSERVİSLE ARADA BÜYÜK FARK YOK

Gazete, Gravillon için birkaç gün önce Beşiktaş’ın pozisyon almasının ardından bir başka büyük Türk kulübünün 24 yaşındaki stoper için Reims’a yaklaştığını yazdı. Haberde Süper Lig liderinin, kulübü ile 2.5 yıl daha sözleşmesi bulunan Guadeloupeli futbolcunun bonservisi için Ligue 1 ekibine 4.5 milyon Euro’luk bir teklif ilettiği belirtildi. Bu rakamın Reims yönetimi tarafından belirlenen 5 milyon Euro’ya yakın olduğu ve görüşmelerin sürdüğünün de altı çizildi.

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TEMAS VAR ANCAK HENÜZ KULÜPLE ANLAŞMA OLMADI

Kulüp kaynakları ise Gravillon ile teması doğrulurken şu an için bir anlaşmanın söz konusu olmadığına dikkat çekti. Stoper için önceliği 24 yaşındaki futbolcuya veren sarı kırmızılıların Fransız ekibine 3.7 milyon Euro artı başarı bonusları ile 4.5 milyon Euro’luk bir teklif sunduğu öğrenildi.

Oyuncunun gelmeye sıcak baktığı ifade edilirken sarı kırmızılıların Haris Seferovic ve Patrick Van Aanholt ile yolların ayrılması durumunda Gravillon’u bitirmesi bekleniyor.