Fransızlar duyurdu! PSG'de Pochettino ve Messi planı!

Fransız devi PSG, Thomas Tuchel ile yollarını ayırdıktan sonra eski oyuncusu Mauricio Pochettino'yu takımın başına getirmeye hazırlanıyor.

Arjantinli hocanın Paris Saint-Germain'in başına geçmesi ile 2021'de yaşanması muhtemel Messi transfer yarışında da bir avantaj sağlamak isteniyor.

FRANSIZLAR DUYURDU

Fransız basınında yer alan habere göre; Paris Saint-Germain'in Pochettino hamlesi, vatandaşı Lionel Messi'nin Paris'e gelişinde önemli bir faktör olabilir. Lionel Messi'nin sözleşmesinin bitmesi ile sezon sonunda Barcelona'dan ayrılması durumunda transferi adına en büyük adaylar olarak Manchester City ve PSG gösterilmekte.

Pochettino geçtiğimiz Mart ayında yaptığı açıklamada, "Bir gün Newells'a dönmeyi hayal ediyorum. Hala zamanım var. Belki 10 yıl sonra olacak, belki Messi ile olacak" ifadelerini kullanarak Arjantinli yıldızla çalışma hayalini dile getirmişti.

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