Fransızlar duyurdu: Kevin De Bruyne'ye Türkiye'den ilgi var

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Manchester City'de geçirdiği başarılı sezonların ardından Napoli'ye transfer olan ve geçtiğimiz yıl Serie A ekibinde forma giyen Kevin De Bruyne için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Fransız basınından L'Equipe'te yer alan habere göre; 35 yaşındaki orta saha oyuncusu için yeni kulüp arayışları başladı.

Kendisine yen bir kulüp arayan Kevin De Bruyne'nin, çeşitli menajerler aracılığıyla transfer piyasasına sunulduğu kaydedildi.

Haberde bazı Türk kulüplerinin Belçikalı futbolcunun durumuyla ilgilendiği ancak henüz resmi bir girişimde bulunmadığı belirtildi.

SUUDİ ARABİSTAN DA SEÇENEK

Ayrıca tecrübeli futbolcu için Suudi Arabistan'ın da güçlü seçeneklerden biri olduğu bilgisi verildi.

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Napoli'de geçen sezon 21 maçta forma giyen De Bruyne, 5 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.