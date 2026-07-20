×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FIFA 2026FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fransızlar duyurdu: Kevin De Bruyne'ye Türkiye'den ilgi var

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#De Bruyne#Türkiye
Fransızlar duyurdu: Kevin De Bruyneye Türkiyeden ilgi var
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2026 19:04

Napoli'de geçtiğimiz sezon beklentileri karşılayamayan Kevin De Bruyne'ye Türkiye'den ilgi olduğu iddia edildi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Manchester City'de geçirdiği başarılı sezonların ardından Napoli'ye transfer olan ve geçtiğimiz yıl Serie A ekibinde forma giyen Kevin De Bruyne için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Fransız basınından L'Equipe'te yer alan habere göre; 35 yaşındaki orta saha oyuncusu için yeni kulüp arayışları başladı.

Gözden KaçmasınFenerbahçe - Gornik Zabrze maçı öncesi İsmail Kartaldan Ake, Greenwood ve Asensio açıklamasıFenerbahçe - Gornik Zabrze maçı öncesi İsmail Kartal'dan Ake, Greenwood ve Asensio açıklaması!Haberi görüntüle

Kendisine yen bir kulüp arayan Kevin De Bruyne'nin, çeşitli menajerler aracılığıyla transfer piyasasına sunulduğu kaydedildi.

Haberde bazı Türk kulüplerinin Belçikalı futbolcunun durumuyla ilgilendiği ancak henüz resmi bir girişimde bulunmadığı belirtildi.

Fransızlar duyurdu: Kevin De Bruyneye Türkiyeden ilgi var

SUUDİ ARABİSTAN DA SEÇENEK

Ayrıca tecrübeli futbolcu için Suudi Arabistan'ın da güçlü seçeneklerden biri olduğu bilgisi verildi.

Haberin Devamı

Napoli'de geçen sezon 21 maçta forma giyen De Bruyne, 5 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#De Bruyne#Türkiye

BAKMADAN GEÇME!