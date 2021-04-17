Fransızlar Burak Yılmaz'ı konuşuyor! Kral ve Lille pişman olabilir...

Spor Arena Dış Haber | Ligue 1'da şampiyonluk mücadelesi veren Lille, son 5 haftaya girilirken sahasında hiç ummadığı bir sonuç aldı. Lille, Montpellier ile 1-1 berabere kalırken takipçileri PSG, Monaco ve Lyon ile puan farkını koruma şansını kullanamadı.

Karşılaşmaya Milli futbolcular Burak Yılmaz ile Zeki Çelik ilk 11'de başlarken Yusuf Yazıcı, 77. dakikada oyuna dahil oldu. Fransız basını, mücadeleye geniş yer ayırırken Lille'in şampiyonluk yarışında büyük bir yara aldığını belirtti.

''LILLE VE BURAK YILMAZ PİŞMANLIK YAŞAYABİLİR''

France Football, ''Her maçın kritik olduğu final koşusunda Lille çok önemli 2 puan kaybetti. Liderin bu hafta başı ağrıyabilir çünkü rakipleri hemen arkasında. Lille, bu maçın ve Burak Yılmaz'ın kaçırdığı gollerin pişmanlığını yaşayabilir. Türk golcü önemli fırsatları değerlendiremedi.'' sözlerini kullandı.

''BURAK KAÇIRDI, OMLIN PARLADI''

L'Equipe gazetesi ise maçın yıldızı olarak Montpellier kalecisi Jonas Omlin'i gösterirken ''Omlin, Burak Yılmaz'a hayal kırıklığı yaşattı. Burak kaçırdı, Omlin performansı ile parladı'' değerlendirmesinde bulundu. Fransız gazetesi, Burak Yılmaz'a 10 üzerinden 3 puan verirken Omlin'e ise 7 puan verdi.

Bu sonucun ardından tüm gözler Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'i eleyerek yarı finale yükselen Paris Saint-Germain'e çevrildi. PSG, Saint-Etienne'i yenerse Lille ile arasındaki puan farkı 1'e inecek.

FRANSA'DA KADER MAÇI

Fransa'da ligin kaderini belirleyecek maç ise haftaya oynanacak. Lille, şampiyonluk yarışında direkt rakiplerinden Lyon ile 25 Nisan'da deplasmanda karşılaşacak. Bu maçtan alınacak sonucun Fransa'da şampiyonluk yarışını şekillendirmesi bekleniyor. Lyon eğer Nantes'ı yenerse Lille ile oynayacağı maç öncesi rakibiyle puan farkını 3'e indirecek.

Öte yandan Lille ile Lyon arasında oynanacak maçın başka bir boyutu da var... Zira Lyon, gelecek sezon için takımın başına Lille'in teknik direktörü Galtier'i getirmeyi düşünüyor.

GALTIER'İ İSTİYORLARDI...

France Football'da yer alan habere göre; sezon sonunda Lille ile sözleşmesi sona erecek olan Galtier'in, Lyon ile sözleşmesi bitecek Rudi Garcia'nın yerine gelebilecek ilk alternatif olduğu belirtildi. Lyon dışında Fransa'dan Nice'in ve Avrupa'dan da bazı takımların durumunu yakından takip ettiği Galtier için Lyon'un ciddi adım atmayı planladığı ifade edildi.

Lille cephesi ise başarılı teknik adamın ayrılacağına ihtimal vermiyor. Şampiyonluk yarışı devam ettiği için sözleşme görüşmelerini sezon sonuna bırakan Lille'in Galtier ile yola devam edeceğinden şüphe duymadığı ve başka hiçbir teknik direktörle iletişime geçmediği kaydedildi.

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