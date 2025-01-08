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Fransızlar '48 saatte bitecek' diyerek Milan Skriniar'ı duyurdu: Galatasaray en ciddi aday!

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#GALATASARAY#Milan Skriniar#TRANSFER
Fransızlar 48 saatte bitecek diyerek Milan Skriniarı duyurdu: Galatasaray en ciddi aday
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2025 14:26

Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, 13 Ocak'ta açılacak olan ara transfer dönemi için kolları sıvadı. Savunmaya takviye yapmayı planlayan sarı - kırmızılılar için gündeme gelen Milan Skriniar adına Fransa'dan dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 2-1 yenerek en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde liderliğini sürdüren Galatasaray için sıcak gelişmeler yaşanıyor.

13 Ocak'ta başlayacak olan ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran sarı - kırmızılıların savunma hattına takviye yapması bekleniyor.

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Bu durum sonrası Galatasaray'ın gündemine Ligue 1 devi Paris Saint-Germain'de forma giyen Milan Skriniar gelmişti.

KARARINI BU HAFTA VERECEK

Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre tecrübeli futbolcu, yeni takımını bu hafta seçecek.

EN CİDDİ TALİP GALATASARAY

Avrupa'dan birçok talibinin bulunduğu belirtilen Skriniar için en ciddi talibin Galatasaray olduğu öne sürüldü.

Fransızlar 48 saatte bitecek diyerek Milan Skriniarı duyurdu: Galatasaray en ciddi aday

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48 SAAT DETAYI VE AYRILIK NEDENİ

Haberin devamında PSG Teknik Direktörü Luis Enrique'nin kendisine fazla şans vermemesi nedeniyle takımdan ayrılmayı seçtiği belirtilen Skriniar'ın önümüzdeki 48 saatte kararını vereceği kaydedildi.

GALATASARAY'IN RAKİPLERİ

İngiliz basınında çıkan haberlerde Galatasaray'ın yanı sıra Tottenham ve Aston Villa'nın da Slovak stoper için masada olduğu yazıldı.

PSG'NİN FORMÜLÜ

Öte yandan PSG'nin Milan Skriniar'ı zorunlu satın alma opsiyonlu kiralık olarak gönderme seçeneğine sıcak baktığı ve ayrılığın bu şekilde gerçekleşeceği ileri sürüldü.

Piyasa değeri 15 milyon euro olan 29 yaşındaki futbolcu, bu sezon 5 resmi maçta 381 dakika sahada kaldı.

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#GALATASARAY#Milan Skriniar#TRANSFER

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