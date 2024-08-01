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Fransız yüzücü Leon Marchand, 3 olimpiyat rekoru kırdı

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#Paris2024#Leon Marchand#Olimpiyat Oyunları
Fransız yüzücü Leon Marchand, 3 olimpiyat rekoru kırdı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2024 01:27

Paris 2024'te yüzme branşının 200 metre erkekler kurbağalama yarışını olimpiyat rekoru kıran Fransız yüzücü Leon Marchand kazandı.

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Paris'teki La Defense Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda, erkekler 200 metre kurbağalama finalleri yapıldı.

Fransız yüzücü Leon Marchand, 2.05.85'le Tokyo 2020'de Avustralyalı Zac Stubblety-Cook'a (2.06.38) ait olimpiyat rekorunu kırarak altın madalya kazandı. Leon Marchand, 200 metre kelebek ve 400 metre karışıkta da olimpiyat rekoru kırmıştı.

Bu disiplinde Avustralyalı Zac Stubblety-Cook 2.06.79'la gümüş, Hollandalı Caspar Corbeau 2.07.90'la bronz madalya elde etti.

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#Paris2024#Leon Marchand#Olimpiyat Oyunları

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