Fransız yüzücü Leon Marchand, 3 olimpiyat rekoru kırdı

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Paris'teki La Defense Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda, erkekler 200 metre kurbağalama finalleri yapıldı.
Fransız yüzücü Leon Marchand, 2.05.85'le Tokyo 2020'de Avustralyalı Zac Stubblety-Cook'a (2.06.38) ait olimpiyat rekorunu kırarak altın madalya kazandı. Leon Marchand, 200 metre kelebek ve 400 metre karışıkta da olimpiyat rekoru kırmıştı.
Bu disiplinde Avustralyalı Zac Stubblety-Cook 2.06.79'la gümüş, Hollandalı Caspar Corbeau 2.07.90'la bronz madalya elde etti.
🏊 Erkekler 200 metre kelebekte Leon Marchand, 2.05.85'lik derecesiyle Olimpiyatrekoru kırdı 🥇https://t.co/ZBZkGnTMCl
🏊 Erkekler 200 metre kelebekte Leon Marchand, 2.05.85'lik derecesiyle Olimpiyatrekoru kırdı 🥇https://t.co/ZBZkGnTMCl—Spor Arena (@sporarena) July31, 2024