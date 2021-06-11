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Futbol
Haber Giriş: 11.06.2021 - 17:10 | Son Güncelleme:

Fransız stoper Teddy Mezague Eyüpspor'da

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Fransız stoper Teddy Mezague Eyüpspor'da

Eyüpspor tarihinin ilk yabancı futbolcusu Teddy Mezague oldu. TFF 1. Lig'in yeni takımı Eyüpspor, Fransız futbolcu Teddy Mezague ile sözleşme imzaladı.

Eyüpspor tarihinin ilk yabancı futbolcusu Teddy Mezague oldu... Geçtiğimiz szon rekor puanla şampiyon olarak TFF 1. Lig'e yükselen Eyüpspor, Fransız futbolcu Teddy Mezague ile sözleşme imzaladı.

Futbola Montpellier'de başlayan 31 yaşındaki stoper, Mouscron, Leyton Orient, Dinamo Bükreş, Hapoel ve Beroe gibi takımlarda forma giydi.

İmza töreninde açıklama yapan Asbaşkan Fatih Kulaksız, "Eyüpspor'umuz önümüzdeki sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek ve bu bağlamda transfer çalışmalarımıza başladık. 102 yıllık Eyüpspor tarihinin ilk yabancı futbolcusunu transfer ettik. Teddy Mezague'nin yararlı bir transfer olduğunu düşünüyoruz. Takımımıza hayırlı olmasını ümit ediyoruz" dedi.

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