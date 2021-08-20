Fransız şarkıcı Fortnite’a eklenebilir

Fortnite Battle Royale'in popüler kişilikleri, ünlüleri, sporcuları ve daha fazlasını içeren ve sürekli büyüyen Yıldızlar Serisi büyümeye devam ediyor. Epic Yıldızlar Serisinin ilk üyesi olarak Amerikalı DJ Marshmello’yu taçlandırdı ve üç senedir çok daha fazlasıyla işbirliği yapmaya devam ediyor.

Haftanın başlarında yayılan sızıntılara göre sıradaki isim Fransız şarkıcı “Carla” olabilir. Eğer doğruysa, koreografisi yapılmış dansının bir Fortnite İfadesine dönüşmesine tanık olabiliriz.

Fortnite’in tanınmış kaynaklarından olan ShiinaBR, Ikran ve InfoFortniteFR’in katkılarıyla birlikte Twitter üstünden Carla’nın “Bim Bam Toi” dansının en yeni Yıldızlar Serisi eklentisi olabileceğini söyledi. 15 yaşındaki müzisyenin 2019’da yayınladığı şarkısı TikTok üstünde viral hale geldi. Carla aynı zamanda bu şarkısı ile birlikte Fransa’nın “Junior Eurovision” yarışmasına katılarak beşincilik elde etti.

Şarkıcı, YouTube ve TikTok'a Bim Bam Toi için bir dans koreografisi paylaştı. Daha önce Renegade, Say So ve Blinding Lights gibi benzer kareografilerin de Fortnite’a İfade olarak eklendiğini görmüştük. Söylentilere göre Carla’nın Yıldızlar Serisi paketi mağazaya 21 Ağustos tarihinde eklenecek. Bu haberler henüz ne Epic Games tarafından ne Carla tarafından onaylanmış değil.