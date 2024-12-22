Fransız kulübü FC Rouen resmen Tarkan Ser’in

Haberin Devamı

Fransa 3. Ligi’nde mücadele eden FC Rouen Kulübü’nün yeni sahibi resmen Türk iş adamı Tarkan Ser oldu. Geçtiğimiz yaz başladığı satın alma işlemlerini tamamlayan Ser, kulübün halen 7 milyon Euro olan yıllık bütçesini gelecek sene 20 milyon Euro’ya çıkararak takımı şampiyonluğa oynatacağını duyurdu.

Ser’in bu açıklamaları FC Rouen taraftarlarında büyük heyecan yaratırken, takımın geçtiğimiz cuma günü 1. Lig’in güçlü ekiplerinden Lille ile yapılan ve 1-0 kaybedilen Fransa Kupası maçında tribünlere, ‘Merci Tarkan Ser (Teşekkürler Tarkan Ser)’ yazılı pankart asıldı.

Geçmişte Beşiktaş Kulübü’nde yöneticilik yapan Ser, FC Rouen’in 1899 yılında kurulan köklü bir kulüp olduğuna dikkat çekerek, “Orta vadede hedefimiz kulübü Fransa 1. Ligi’ne yükseltmek” dedi.