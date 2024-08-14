Fransız gazetecilerden Fenerbahçe - Lille yorumu: Genesio acı çekti! Mourinho iyi oyun oynatmakta zorlanıyor

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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe, sahasında Fransa’nın zorlu ekiplerinden Lille’i konuk etti. 90+1. dakikada Bafode Diakite’nin kendi kalesine attığı golle taraftarını umutlandıran sarı-lacivertliler, 118. dakikada Jonathan David'in penaltıdan attığı golle turnuvadan elendi. Jose Mourinho önderliğinde Avrupa’da başarı hedefleyen sarı Lacivertliler, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Dün geceki mücadeleyi yerinden takip eden Fransız meslektaşlarımız, etkili bir futbol oynamamıza rağmen tur şansını kaçırdığımız dev maçla ilgili düşüncelerini aktardı.

FRANSIZ GAZETECİLERİN RÖVANŞ MAÇI SONRASI YORUMLARI ŞU ŞEKİLDE:

STEPHANE CARPENTIER (LA VOIX DU NORD): DZEKO, 24. SANİYEDE GECENİN GİDİŞATINI DEĞİŞTİREBİLİRDİ

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Fenerbahçe'nin takım olarak oynadığı oyun beni biraz hayal kırıklığına uğrattı. Çok fazla kombinasyon göremedik ve oynadıkları futbol yeterli etkiye sahip değildi. Fenerbahçe, sık sık Lille'in yoğun presine maruz kaldı. Dzeko'nun 24. saniyede kaçırdığı gol şansı gecenin gidişatını değiştirebilirdi. Ancak José Mourinho'nun takımı biraz şanssızdı ve iki kez kale direğine takıldı. Stadyumlarında bu kadar coşku varken Fenerbahçe daha iyisini yapmalıydı. Ayrıca Lille, ikinci yarıda Fenerbahçe’nin oynamasına izin vermişti.

“ATMOSFER ÇOK ETKİLEYİCİYDİ VE HATTA GÖZ KORKUTUCUYDU”

Atmosfer tek kelimeyle olağanüstüydü. 25 yıllık profesyonel gazetecilik hayatımda muhtemelen gördüğüm en inanılmaz atmosferdi. Çok etkileyiciydi ve hatta göz korkutucuydu. Böyle bir atmosfere kendinizi kaptırmamak için sahada güçlü olmanız gerekiyor. Lille kalecisine atılan şişe gibi cisimlerin sahaya atılması utanç verici ancak bu durum taraftarların çok sıcak olduğu stadyumların bir parçası. Bu olaylar Fransa'da da oluyor. Bir futbolsever olarak tüm dostlarıma bir gün Saracoğlu'nda bir maç deneyimi yaşamalarını tavsiye ederim. Türk taraftarlar, çok cana yakın ve harika bir mizah anlayışına sahipler. Ayrıca yenilgiye rağmen maç sonunda takımlarını alkışlıyorlar ki bu harika bir ruh hali.

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“LILLE, BÜYÜK BİR CESARET VE ÖZVERİ GÖSTERDİ”

Lille, ilk yarıda oyunu çok iyi organize etti. Ancak daha sonra Bruno Genesio'yu memnun etmeyen bir şekilde oyunu yönetmeye çalıştıkları için acı çektiler. Lille, çok karakterli bir maç çıkardı ve birçok takım uzatma dakikalarında gol yedikten sonra genellikle yenilirdi. O dakikalarda Lille hakkında hepimiz çok karamsardık ama sonunda büyük bir cesaret ve özveri gösterdiler. Şans genellikle elemeleri geçmeyi en çok isteyen takımların yüzüne güler ve belki de dün Lille için de durum böyleydi.

ROMAIN PECHON (LE 11 HDF): LILLE, HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI. GENESIO, ACI ÇEKİYORMUŞ HİSSİ VERDİ”

Fenerbahçe maçı beni Lille açısından oldukça hayal kırıklığına uğrattı. Kâğıt üzerinde iyi oyuncularımız var ama bu sahaya yansımadı. Kaleci Lucas Chevalier, bazı kurtarışlar yaptı ama ben takımdan daha fazla çılgın bir performans bekliyordum. Fenerbahçe'nin maçı uzatmaya götürmesi için Diakite'nin bir hatası yetti. Lille, maçın büyük bir bölümünde kontrolün kendisinde olduğu hissini verdi. Lille, ikinci yarıda çok fazla geriye düştü ve artık hücum etmeyi başaramadı. Maçın sonunda yenen gol aslında önlenebilirdi. Uzatmalarda Lille, Aïssa Mandi'nin oyundan atılmasıyla bizleri korkuttu. Jonathan David'in penaltı golü tur için hak kazanmalarını sağladı. Bu maç Lille için bir uyarı niteliğinde olmalı. Bruno Genesio, acı çekiyormuş hissi verdi ve yaptığı değişikliklerin hiçbir etkisi olmadı. Bu değişiklikler Fenerbahçe’nin Lille’i geri püskürtmesine yardımcı oldu. Genesio’nun maça 5 savunma oyuncusuyla başlama tercihi sorgulanabilir. Bu yüzden Genesio’nun sonuç üzerindeki etkisini oldukça kısıtlı buluyorum.

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José Mourinho, birkaç sezondur takımlarının iyi oynamasını sağlamakta zorlanıyor. Fenerbahçe, bu maç için bir örnektir. Diğer yandan Fenerbahçeli taraftarlar, Türk taraftarların ününe yakışır bir performans sergiledi. Tribünlerde coşku vardı ve takımlarına sürekli olarak destek verdiler. Bu arada kaleci Lucas Chevalier'e atılan şişe maçın kara noktasıydı. Bu tür aşırılıklar her zaman üzüntü vericidir.

AURELIEN HELEVAUT (LA VOIX DES DOGUES): FENERBAHÇE, SICAK ATMOSFERDE GÜZEL BİR MAÇ ÇIKARDI

Fenerbahçe, çılgın taraftarlarının desteğiyle güzel bir maç çıkardı. Sıcak bir atmosfer vardı ve taraftarlar saygıyı hak etti. Avrupa’nın en büyük atmosferlerinden biriydi. Maçın sonucuna şaşırmadım. Lille, böylesine büyük organizasyonlarda tecrübesi olan bir takım. Karmaşık bir maçta Genesio, takımını oldukça iyi yönetti. Lille, baştan sona kadar ciddi bir oyun sergiledi. Bu hafta sonu Reims karşısında alacağımız galibiyet sezona iyi başlamak için güzel bir işaret olacak. Lille, bir sonraki turda Slavia Prag ile karşılaşacak. Bu maç da kolay olmayacak. Umarım gidebildiğimiz en iyi yere kadar gideriz.

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“LUCAS CHEVALİER, MÜCEVHER GİBİ BİR KALECİ”

Lucas Chevalier, mücevher gibi bir kaleci. Gerçekten inanılmaz bir isim ve çok çalışıyor. Onu Lille’de herkes çok seviyor. O, Lille’in altyapısında yetişen bir kaleci. Chevalier’in başarılı olduğunu görmek büyük bir mutluluk veriyor. Genç futbolcular, ona hayran. Bence dünyanın en önemli kalecilerinden biri olacak. Chevalier’i Fransa Milli Takımı’nda da görmeyi hayal ediyoruz.