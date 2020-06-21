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GeriFutbol Fransız forvet David N'Gog, 31 yaşında futbolu bıraktı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 21.06.2020 - 20:41,Son Güncelleme:

Fransız forvet David N'Gog, 31 yaşında futbolu bıraktı

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Fransız forvet David N'Gog, 31 yaşında futbolu bıraktı
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Bir dönem Paris Saint-Germain (PSG) ve Liverpool formaları giyen David N'Gog, 31 yaşında futbolu bıraktı.

Litvanya ekibi Zalgiris'ten yapılan açıklamada, şubat ayında transfer edilen N'Gog'un aktif kariyerini noktaladığı belirtildi. Fransız futbolcunun
yeşil sahalara vedasının "beklenmedik" olduğu ancak kararına saygı duyulduğu ifade edildi.

2006-2008 yıllarında PSG, 2008-2011 yıllarında ise Liverpool'da mücadele eden N'Gog, son olarak 15 Şubat'ta Zalgiris'e transfer olmuştu.

Kariyerinde 9 farklı kulüpte 340 resmi maça çıkan Fransız forvetin 74 golü bulunuyor.

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