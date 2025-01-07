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Fransız ekibinden 'Squid Game'li Uğurcan Çakır paylaşımı

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#Transfer#Uğurcan Çakır#Lens
Fransız ekibinden Squid Gameli Uğurcan Çakır paylaşımı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2025 20:25

Fransa Ligue 1 ekibi Lens, kaleci Pau Lopez'in transferini 'Squid Game' temalı videoyla açıklarken Uğurcan Çakır detayı dikkat çekti.

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Fransa Ligue 1 ekibi Lens, İspanyol file bekçisi Pau Lopez'in transferini 'Squid Game' temalı videoyla açıkladı.

Lens, 30 yaşındaki file bekçisi Pau Lopez'i Marsilya'dan satın alma opsiyonu ile birlikte sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.

Fransız temsilcisi, kaleci transferi için çıkan haberlere de gönderme yaparken Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'a da paylaşımında yer verdi.

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#Transfer#Uğurcan Çakır#Lens

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