Fransız ekibinden 'Squid Game'li Uğurcan Çakır paylaşımı

Haberin Devamı

Fransa Ligue 1 ekibi Lens, İspanyol file bekçisi Pau Lopez'in transferini 'Squid Game' temalı videoyla açıkladı.

Lens, 30 yaşındaki file bekçisi Pau Lopez'i Marsilya'dan satın alma opsiyonu ile birlikte sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.

Fransız temsilcisi, kaleci transferi için çıkan haberlere de gönderme yaparken Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'a da paylaşımında yer verdi.