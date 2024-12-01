Fransız efsaneden Ferdi Kadıoğlu'na övgü: 'O bir rol model'

Haberin Devamı

Fransa'nın yetiştirdiği en önemli futbolculardan biri olan efsane isimlerden Marcel Desailly, milli yıldızımız Ferdi Kadıoğlu'na övgü dolu ifadeler kullandı.

'O BİR ROL MODEL'

Bein Sports'a konuşan eski stoper Desailly, Brighton'da forma giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu için, "Yeni oyuncular, Premier League'ye geldiğinde ve sisteme uyum sağladığında mutlu oluyoruz. Derinlemesine baktığımda, kazanan zihniyete sahip olup olmadığını bilmiyorum ama sahadaki tutarlılığını korumasını istiyorum. İyi oynayıp sonra düşüş yaşamasını istemiyorum. Türkiye ve Premier League için o bir rol model olduğunu unutmamalı." sözlerini sarf etti.

ŞAMPİYONLUK YARIŞI

Premier Lig'deki şampiyonluk yarışını da değerlendiren Fransız isim, lider Liverpool'un şampiyonluk yarışında önde olduğunu ancak uzun ve zorlu maratonda Manchester City, Chelsea ve Brighton'un da şansının olduğunu söyledi.