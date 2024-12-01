×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fransız efsaneden Ferdi Kadıoğlu'na övgü: 'O bir rol model'

Güncelleme Tarihi:

#Premier Lig#Ferdi Kadıoğlu#Brighton Hove Albion
Fransız efsaneden Ferdi Kadıoğluna övgü: O bir rol model
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2024 17:10

Fransız futbol efsanesi Marcel Desailly, sezon başında Fenerbahçe'den Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu hakkında açıklamalarda bulundu.

Haberin Devamı

Fransa'nın yetiştirdiği en önemli futbolculardan biri olan efsane isimlerden Marcel Desailly, milli yıldızımız Ferdi Kadıoğlu'na övgü dolu ifadeler kullandı.

Gözden KaçmasınArda Güler hakkında transfer iddiasını doğruladı: Çok talibi var ama... | Carlo Ancelotti için flaş itirafArda Güler hakkında transfer iddiasını doğruladı: Çok talibi var ama... | Carlo Ancelotti için flaş itirafHaberi Görüntüle

'O BİR ROL MODEL'

Bein Sports'a konuşan eski stoper Desailly, Brighton'da forma giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu için, "Yeni oyuncular, Premier League'ye geldiğinde ve sisteme uyum sağladığında mutlu oluyoruz. Derinlemesine baktığımda, kazanan zihniyete sahip olup olmadığını bilmiyorum ama sahadaki tutarlılığını korumasını istiyorum. İyi oynayıp sonra düşüş yaşamasını istemiyorum. Türkiye ve Premier League için o bir rol model olduğunu unutmamalı." sözlerini sarf etti.

ŞAMPİYONLUK YARIŞI

Premier Lig'deki şampiyonluk yarışını da değerlendiren Fransız isim, lider Liverpool'un şampiyonluk yarışında önde olduğunu ancak uzun ve zorlu maratonda Manchester City, Chelsea ve Brighton'un da şansının olduğunu söyledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Premier Lig#Ferdi Kadıoğlu#Brighton Hove Albion

BAKMADAN GEÇME!