Fransız deviden Sebastian Szymanski hamlesi! Görüşme yapılacak

Başkan Sadettin Saran ile yeni bir döneme giren Fenerbahçe'de ocak ayında takım kadrosunda da hareketlilik yaşanacak.

Takımdan ayrılması muhtemel olan futbolculardan biri de Sebastian Szymanski. Polonyalı oyuncunun transferi ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanabilir.

FRANSIZLAR DUYURDU: LYON İSTİYOR!

Fransız medyasına yansıyan haberlere göre; Ligue 1 ekiplerinden Olimpik Lyon, Szymanski'nin transferi için ilk görüşmesini Kasım ayında gerçekleştirecek.

SZYMANSKI OLUMLU BAKIYOR

Sebastian Szymanski'nin de Lyon'a gitmek istediği kaydedildi. Sezon başında Sebastian Szymanski için teklif yapan Lyon, o dönem teknik direktör Jose Mourinho'nun engeline takılmıştı.

MENAJERİNİ DEĞİŞTİRMİŞTİ

Polonyalı futbolcu, geçtiğimiz günlerde menajerini değiştirmişti.

Szymanski, ocak ayında çok büyük ihtimalle Fenerbahçe'den ayrılacak. Kasım ayında Lyon ile yapılacak görüşmeler oldukça önem kazanmış durumda.

PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 14 maça çıkan Sebastian Szymanski, 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.